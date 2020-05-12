Tekirdağ'ın Saray Belediyesi'ne 'Üç Fidan' soruşturması

Haber: Yakup Önal

Tekirdağ’ın Saray İlçe Belediye Başkanlığı’nın 6 Mayıs 2020 tarihinde sosyal medya hesabından; “Tam Bağımsız Türkiye için’ ömürlerini vermek pahasına mücadele eden Deniz, Yusuf ve Hüseyin’i saygıyla anıyoruz” paylaşımı ile ilgili Saray Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Saray Belediyesi’nden 6 Mayıs 2020 tarihinde sosyal medya hesabında yayınlanan; Üç Fidan: Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan ile ilgili paylaşımın kaldırılması istendi.

CHP’li Saray Belediye Başkanı Özgen Erkış’ın talimatı ile paylaşım belediyenin sosyal medya hesabından kaldırıldı.

Saray Cumhuriyet Savcısı: Gayretimiz adaleti tesis etmek

Saray Belediyesi’nin paylaşımı ile ilgili soruşturma başlatıldığının yerel basına yansıması üzerine Saray Cumhuriyet Savcısı Alper Özdemir açıklamada bulunarak soruşturma başlatıldığını doğruladı.

Açıklamasında şu ifadeleri kullandı; "Türkiye Cumhuriyeti yargısal faaliyetlerinde kurum ya da kişi ayrımı yapılmaksızın herkese karşı eşit işlemlerde bulunulmaktadır. Devletimizin ve kanunlarımızın belirtmiş olduğu nizamlar çerçevesinde suç konusu sayılabilecek tüm eylemlerin öncelikle araştırma ve soruşturma işlemlerini gerçekleştiriyoruz.



Yapılan haberde belirtildiği üzere sadece bir kurum hakkında soruşturma başlatıldığı algısının oluşturulması yersizdir. Suç sayılabilecek tüm eylemlerin soruşturulmasında kanunların eşitliği ilkesi uygulanmaktadır. Bu konuda kişi veya kurum ayrımı yapılmamaktadır. Amacımız Devletimizin bizlere vermiş olduğu yetki kapsamında hakkı ve adaleti savunmaktır.



Şu an için söz konusu soruşturmanın devam ettiğini belirtmekle yetiniyoruz. Soruşturmanın gizliliği ilkesi gereğince konu hakkında daha fazla bilgi verememekteyiz. Adliyemiz ve Devletimiz adına tüm gayretimizin adaleti tesis etmek olduğunu özellikle vurgulamak istiyorum."

Tekirdağ’ın diğer CHP’li Çerkezköy, Muratlı ve Şarköy belediyesi sosyal medya hesaplarından da "Üç Fidan’ı" anma mesajları yayınlandı.