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Yaşam

Tekirdağ'da sahte içkiden zehirlenen 2 kişi öldü

26 Haziran 2021 22:24

Tekirdağ Çorlu'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi. Pakistan uyruklu Ikhlague Hussam'ın önceki gece yaşamını yitirmesinin ardından yoğun bakım servisinde tedavi gören Emin Kırcaali (65) de bugün hayatını kaybetti. Kırcaali'nin evinde yapılan aramada pet şişe içinde sahte rakı bulundu.

sahte içki
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