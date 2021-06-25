Tekirdağ'da sahte içkiden zehirlenen 1 kişi öldü, 10 kişi yoğun bakımda

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, sahte içkiden zehirlendiği belirlenen 11 kişi'den 1'inin hayatını kaybettiği belirtildi. 10 kişinin yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

Çorlu'da gece yarısından itibaren devlet hastanesine, sahte içkiden zehirlenme şüphesiyle gelenler oldu. Hıdırağa Mahallesi'nde yaşayan 6 kişi ve diğer bölgelerde oturan 5 kişi de hastaneye başvurdu.

Tedaviye alınan bu kişilerin sahte rakıdan zehirlendiği belirlendi. Yoğun bakımda solunum cihazına bağlanan 11 kişiden 4'ü, entübe edildi. 11 kişiden Pakistan uyruklu 26 yaşında ismi henüz belirlenemeyen kişi hayatını kaybetti, 10 kişinin hastanedeki tedavisi sürüyor.

İlçede sahte içkiden zehirlenmeler nedeniyle polis, kapsamlı operasyon başlattı. Hıdırağa Mahallesi'nde zehirlenen 6 kişinin, 1 şüpheliden pet şişede satın aldığı rakıdan zehirlendiği belirtildi. Polis, Hıdırağa Mahallesi'nde sahte rakı satıldığı iddia edilen büfede yaptığı aramada 25 litre sahte rakı, 29 bin 940 içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron ele geçirdi.

Polisin operasyonları devam ederken, içki satışı yaptığı gerekçesiyle eşi N.U. gözaltında bulunan K.U. da avukatıyla birlikte polise giderek teslim oldu.

İlçe genelinde olaya ilişkin operasyonlar devam ediyor. (DHA)