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Tekirdağ’da Atatürk büstlerine yazı yazan şahıs tutuklandı

02 Nisan 2021 19:20

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde 3 okulda bulunan Atatürk büstüne ve okul duvarlarına hakaret içerikli yazı yazan şahıs, emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi. IŞİD terör örgütüne de üyeliği olduğu ortaya çıktığı öne sürülen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde 3 okulda bulunan Atatürk büstlerine ve okul duvarlarına hakaret içerikli yazı yazan G.D., Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü TEM polis ekiplerince yakalandıktan sonra emniyete götürüldü. Emniyetteki sorgulaması tamamlanan G.D. Tekirdağ Adliyesine sevk edildi.

IŞİD üyeliği çıktı

Adliyeye sevk edilen G.D., Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında kanun ve IŞİD terör örgütüne üye olma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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