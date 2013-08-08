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Tekirdağ Cezaevi'nde firar

Tekirdağ'ın Saray İlçesi'ndeki K Tipi Cezaevi'nde piyasaya sahte para sürmek ve 18 farklı dosyadan tutuklu bulunan Hüseyin E., dün gece havalandırma boşluğundan bahçeye çıkarak firar etti

08 Ağustos 2013 23:10

Tekirdağ'ın Saray İlçesi'ndeki K Tipi Cezaevi'nde piyasaya sahne para sürmek ve 18 farklı dosyadan tutuklu olan 34 yaşındaki Hüseyin E., dün gece havalandırma boşluğundan bahçeye çıkarak firar etti. Sabah sayımında ortaya çıkan firarın ardından kaçan Hüseyin E.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Mehmet Yirun ve Şenol Aksoy'un DHA'da yayımlanan haberine göre olay, 85 hükümlü ve tutuklunun bulunduğu Saray K Tipi Kapalı cezaevinde meydana geldi. Piyasaya sahte para sürme ve 18 ayrı dosyadan tutuklu olan 34 yaşındaki Hüseyin E., gece diğer mahkumların uyumasının ardından koğuşun havalandırma boşluğundan bahçeye çıkarak firar etti. Sabah infaz koruma memurları tarafından yapılan sayımda Hüseyin E.'nin koğuşunda olmadığı ve havalandırma boşluğundan firar ettiği ortaya çıktı. Koğuştaki diğer mahkumlar ise Hüseyin E.'nin nasıl kaçtığını uyudukları için görmediklerini söyledi.

Cezaevinden sorumlu Cumhuriyet Savcısına bildirilen olayın ardından firar sanığı yakalamak için geniş çaplı arama başlatıldı. Firar eden Hüseyin E.'nin daha önce de kaldığı başka bir cezaevinden firar ettiği öğrenildi. Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı da cezaevi yönetimi hakkında soruşturma başlattı.

 

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