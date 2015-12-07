Tekirdağ Belediyesi'nden Kınay'a cevap: Bu yorumları hak etmedik, biz de sizin tavrınızdan utandık

Tiyatro ve dizi oyuncusu Emre Kınay, Ahu Türkpençe ile Tekirdağ'da sahneleyecekleri 'Sonra sonra' oyunu öncesinde Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi hizmet binası içerisindeki Yılmaz İçoz Sahnesi’nin görüntülerini sosyal medyada, ‘Ben utandım. Siz de utanın” sözleriyle paylaşmasının ardından, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nden de bir açıklama geldi. “Bizler bu açıklamaları ve bu yorumları kesinlikle hak etmedik Sayın Emre Kınay” denen açıklamada, “Biz de hayal kırıklığı yarattınız. Evet utandık, dahası da üzüldük, sizin tavır, yorum ve davranışlarınızdan” ifadelerine yer verildi.

Yaşanan salon krizinin ardından olayı T24’e değerlendiren AKP Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, “Kimsenin ya da bir sanatçının söylemesine gerek olmadan yönetimin gidermesi gereken bir eksiklik” dedi. Yel, “ Emre Kınay halkın tercümanı olmuş. Kendisine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Tekirdağ’ın CHP’li belediyeler tarafından yönetildiklerini ve ödenek sorunları olmadığını söyleyen Yel, oyuncu Emre Kınay’ın söz ettiği salonun ana binanın içinde yer aldığını belirtti. Buradaki sorunları gidermenin Belediye yönetiminin işi olduğunu ifade eden Yel, “Bir sanatçının söylemesine gerek olmadan yönetimin gidermesi gereken bir eksiklik” diye konuştu. Yel, “Yönetimlerin sorunları önemsememe gibi hataları olduğunu” söyledi.

Belediye’den Kınay’a: Tavır ve davranışlarınızdan utandık, üzüldük

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi de Emre Kınay’ı Facebook sayfasından uzunca bir açıklama yaparak kınadı. Sahnenin durumuyla ilgili sanatçıyı önceden bilgilendirdiklerine dikkat çeken Büyükşehir, “Sizin açıklamalarınızdan, tavır ve davranışlarınızdan utandık, üzüldük. Durumu yanlış ve taraflı yorumlamanızdan utandık” dedi. Açıklama şöyle:

Kamuoyuna Duyuru;

Evet,

“Utandık ve üzüldük ama sizin açıklamalarınızdan, tavır ve davranışlarınızdan utandık, üzüldük. Durumu yanlış ve taraflı yorumlamanızdan utandık”

Sayın Emre Kınay;

Biz, sanatçıya en üst düzeyde saygı gösteren bir siyasi düşüncenin temsilcisiyiz.

Bundan 4-5 ay önce başkanlığımızı ziyaret ettiniz. Merdivenlerin başında Büyükşehir Belediye Başkanımız tarafından saygı ve mutlulukla karşılandınız. Sizinle, Tekirdağımızın 30 Mart’tan sonra büyükşehir oluşumuna paralel olarak gerçekleştirmeyi hedeflediğimiz projelerimizi paylaştık. Bunların başında da 2018 yılında yeni yapılacak olan ‘Büyükşehir Hizmet Bina’mız hakkında bilgi vererek Tekirdağımızın ihtiyacı olan 750-1000 kişilik tiyatro salonunun yapılacağını ve siz değerli sanatçılarımızın da görüşü alınacağını belirterek bilgi alışverişinde bulunduk.

Mevcut binamızda 30 yıldır tiyatro ve toplantı salonu olarak kullanılan salonda, günümüze kadar hiçbir onarım ve değişikliğin yapılmadığını, koltuk sahne düzeni ve fuaye salonlarının yetersiz olduğunu size anlattık. Sohbetimiz karşılıklı sevgi ve saygı çerçevesinde devam etti.

Yeni hizmet binamıza geçene kadar 2 yıllık bir süre daha mevcut bina ve salonda hizmet vermek durumunda olduğumuzdan ve şehrimizde tiyatro, nikah, toplantı vb. gibi etkinliklerin yapılabileceği tek salon olduğu için;

1- İlk olarak salonda vatandaşlarımızın oturduğu aşınmış ve son derece rahatsız edici koltukları değiştirerek yeniledik.

2- Aynı salonda Büyükşehir Belediye Meclisimiz de her ay toplantılarını yapmakta idi. Meclis üyelerimiz çalışma sırasında evrak dosya izleme konusunda sıkıntı çektikleri için ilk 3 sıradaki 60-70 koltuk, yandan açılır kapanır masa düzenine geçer şekilde özel olarak oluşturduk. Eğer lütfedip inceleseydiniz veya talihsiz açıklamalarınızdan önce bilgi alsaydınız, size gerekli izahatı yapardık. Yani sizin kendi yorumlarınızda bahsettiğiniz gibi protokol için oluşturulmuş özel koltuklar değildir. Temsil ettiğimiz sosyal demokrat düşüncede böyle bir ayrım yapılması söz konusu bile olamaz. Topluma mal olmuş bir sanatçı olarak sizin bunu daha iyi bilmeniz gerekir, ve açıklamalarınızı daha objektif ve insaf çerçevesinde yapardınız diye düşünüyoruz.

3- Salon ve fuayenin düzenlenmesi 2 ay sürmüştür. Bu süre içerisinde şehirdeki tek salon olması dolayısıyla 70-80 etkinlik ertelenmiş kısmen iptal edilmiş durumdaydı. Bu sıkışıklığı gidermek için ne yazık ki çalışmalarımızı kısa tutmak zorunda kaldık ve sahne arkası kulis düzenlemesi yapılamadı. Geçici birkaç onarımla tamamlandı. Ayrıca salonda bulunan klimaların da bakım onarımı yapıldı.

4- Isıtma amaçlı elektrik sobanızı yanınızda getirmenizi, daha önce gittiğiniz salonlarda karşılaştıklarınızın deneyimi olarak yorumluyoruz. Öte yandan Fuaye, oda ve tuvaletlerin gerekli temizlik ve bakımları personelimiz tarafından yapılmış durumda idi.

5- 04.12.2015 günü tiyatro gösteriminiz için Tekirdağ’a geldiğinizde, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanımız ve ekibi oyun öncesi sahne hazırlık döneminde size bizzat gelerek, eksikliklerden dolayı hem özür dileyip hem de genel durum hakkında bilgi verdiler. Siz ve diğer sanatçı arkadaşlarınıza gereken saygı ve sevgilerini gösterdiler.

6- Sanata ve sanatçıya verdiğimiz değerin bir ifadesi olarak salonumuza, değerli sanatçımız Yılmaz İçöz ismini verdik.

Tüm bunlara rağmen, konuyu büyük bir trajedi haline getirerek yerel ulusal basın ve sosyal medyaya bu şekilde taşımanız tarafımızdan üzüntü verici ve bir o kadar da düşündürücü bulunmuştur. Bu açıklamalarınız çerçevesinde yapılan olumsuz yorumlarda üzüntümüzü daha da artırmıştır. Bizler bu açıklamaları ve bu yorumları kesinlikle hak etmedik Sayın Emre Kınay. Sizin gibi topluma mal olmuş ve takdir edilen bir sanatçının daha hoşgörülü ve sevgi çerçevesinde açıklamalar yapması gerekirdi diye düşünüyoruz.

Biz de hayal kırıklığı yarattınız. Evet utandık, dahası da üzüldük, sizin tavır, yorum ve davranışlarınızdan.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak sanata ve tüm sanatçılarımıza sevgi ve saygımız hiçbir zaman bitmeyecek.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur…