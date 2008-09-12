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Yaşam

'Tekir, seni unutmayacağım,baban'

Yaşadığı sürede adete ailenin bir ferdi hâline gelen hayvanların mezar taşlarına sahipleri tarafından yazdırılan ifadeler ilgi çekiyor.

12 Eylül 2008 03:00

Bursa'nın merkez Osmangazi İlçe Belediyesi tarafından kurulan Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi bünyesinde açılan mezarlık, 1,5 yıldan bu yana, hayvanseverlere adeta kendilerinin bir parçası hâline gelen hayvanlarını bilinen bir yere
defnetme ve ziyaret edebilme olanağı sunuyor.

Bugüne kadar 71 hayvanın defnedildiği mezarlığın sakinlerini, aralarındaki anlaşmazlığın deyimlere bile konu olduğu kedi ve köpekler oluşturuyor.


Mermerden mezar taşları

Kedi ve köpeklerin yan yana gömüldüğü mezarlıkta, tüm mezarlara numara verilirken, bazı mezarlar, mermerden yapılmış taşları ve bakımlı hâlleriyle dikkati çekiyor.

Mezar taşlarında ''Churchill'', ''Eşli'', ''Tony'' ve ''Hamsi'' gibi evcil hayvan isimleriyle birlikte doğum ve ölüm tarihleri yazıyor.


Bazı hayvan severler, mezar taşlarına ''Canım'' yazarken, ''Tekir, seni unutmayacağım, Baban'', ''İsmet, oğlumuz'' yazılı mezar taşları da dikkat çekiyor. Mezarlığın en dikkat çekici unsurlarından birini ise şeffaf bir mezar taşı üzerinde adı metal malzemeden harflerle yazılmış ''Jessie''nin mezarı oluşturuyor. Jessie'nin mezar taşına iliştirilmiş beyaz kartonda, şu ifadeler yer alıyor: ''Canımız, kızımız... Seni çok özlüyoruz, Her zaman kalbimizdesin.''

Duyuldukça ilgi artıyor

Osmangazi Belediye Başkanı Recep Altepe, yaptığı açıklamada, Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezinde, bakımı, tedavisi ve kısırlaştırılması gibi hayvanların yaşamıyla ilgili her türlü ayrıntının yanı sıra ölümleriyle de ilgili ayrıntıların da düşünüldüğünü söyledi.

Hayvanseverlerin, yıllarca beraber yaşadığı, aynı evi paylaştığı, birlikte olduğu hayvanları, öldükten sonra gömmesinin büyük sorun olduğunu ifade eden Altepe, şöyle konuştu:
''Bunu, başına gelen bilir. Geçmişte benim de başıma gelmişti. Oğlumun beslediği köpek ölmüştü ve nereye gömeceğiz diye sokak sokak dolaştık. Çalışma arkadaşlarım 'hayvan mezarlığı oluşturalım' teklifiyle gelince, ben de onay verdim. Zaten başıma gelen olaydan sonra bunun bir ihtiyaç olduğu hep aklımdaydı.''

Altepe, hayvan mezarlığının mevcudiyetinin, daha yeni yeni duyulmaya başlandığını belirterek, ''Duyuldukça ilgi artıyor. Şu an sadece kedi ve köpekler var ama bunun dışındaki evcil hayvanları da öldükleri zaman sahipleri buraya defnedebilir'' dedi.

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