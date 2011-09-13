Tekinsiz Oyunlar sanatseverler karşısında

T24 - Tekinsiz Oyunlar isimli sergi 13 Eylül-28 Ekim tarihlerinde Tahtakale Hamamı'nda sergilenecek.





Pg Galeri yöneticisi Öznur Güzel Karasu'nun küratörlüğünü yaptığı, "Tekinsiz Oyunlar" isimli sergiye, farklı disiplinlerden 22 sanatçı katılıyor.





Pırıl Güleşçi Arıkonmaz ve Gülsen Güleşçi tarafından 1993'te kurulan Pg Art Gallery, Eylül ve Ekim aylarını kapsayacak sergi projesiyle, sanatı sıra dışı bir mekanda izleyicilerle buluşturuyor.



Galerinin steril ortamı yerine İstanbul’un dokusuna karışmış tarihi bir yapı olan Tahtakale Hamamı’nda, Roman’ın ana sponsorluğunda gerçekleşecek olan bu sergi, İstanbul Bienali ile eş zamanlı olarak başlayacak.



Öznur Güzel Karasu’nun küratörlüğünde bir araya gelen farklı disiplinlerden… Sanatçı ‘oyun’ kavramının farklı anlamlarından yola çıkarak gerçekleştirdikleri çalışmalarıyla, yaşamın her alanında karşılaştığımız oyunsal süreçleri ele alıyorlar.



İçinde yaşadığımız toplumsal düzendeki rollerimizi, koskoca bir sistem içinde ne tür oyunlara maruz kaldığımızı, düşsel oyunlarımızı, tıpkı bir çocuk gibi dahil olduğumuz oyunları, neşeli oyunları, çıkar oyunlarını, kültürel yapıdaki oyunları, algı oyunlarını ele alırken aslında nasıl bir tekinsizlik içinde yaşdığımızı da vurguluyorlar. Sergide, başı belli olan ama sonu belirsizliklerle yüklü toplumsal düzeneklerden bir çıkış yolu aramanın da aracı haline geliyor sanat. İçsel güdülerle çıkılan zihninsel yolculukta, aklın arayışlarına dair denklemler çıkıyor karşımıza.

Sergide yer alan sanatçılar



Burak Bedenlier, Sena Başöz, Cevdet Erek, Eda Gecikmez, Nurcan Gündoğan, Devabil Kara, Reysi Kamhi, Hacer Kıroğlu, Alaattin Kirazcı, Devran Mursaloğlu, Günnur Özsoy, Neriman Polat, Anti Pop, Ayşegül Süter, Jerome Symons, Candaş Şişman, Kemal Tufan, Ayla Turan, Sevil Tunaboylu, İlke Yılmaz…









TEKİNSİZ OYUNLAR Sergisi

13 Eylül – 28 Ekim 2011

Yer: Tahtakale Hamamı

Adres: Uzunçarşı Cd. No: 329

Eminönü İstanbul

www.pgartgallery.com

info@pgartgallery.com

T: 212 252 80 00





