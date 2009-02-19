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Politika

Tekin'in istediği isimler listeye girecek

CHP İstanbul İl Başkanı Tekin'i istifa noktasına getiren sorunun Kadıköy belediye meclis üyelerinin listesi olduğu ortaya çıktı

19 Şubat 2009 02:00

CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin'i istifa noktasına getiren sorunun Kadıköy belediye meclis üyelerinin listesi olduğu ortaya çıktı. CHP Genel Merkezi, Tekin'in karşı çıktığı isimleri istifaya zorlayacak.

Konu CHP Merkez Yürütme Kurulu'nun (MYK) gündemindeydi.

Krize neden olan Kadıköy belediye meclis üyeleri listesinin seçim kuruluna sunulması nedeniyle ara formül bulundu, listedeki bazı isimler istifa ettirilecek ve yerlerine Gürsel Tekin'in önerileri doğrultusunda isimler yazılacak.

CHP'de bazı ilçelerin genel merkezin belirlediği listeyi değil, kendi hazırladıkları listeyi seçim kuruluna bildirdikleri de ortaya çıktı. MYK toplantısında bu sorunların YSK'nın takvimine uygun olarak çözülmesi üzerinde duruldu.

Çankaya Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturmasına neden olan ve Muzaffer Eryılmaz'ın, "yamyamlar" diye nitelediği belediye meclis üyeleri ile Deniz Baykal'ın, "gitmeyin" uyarısına rağmen Tayland'da düzenlenen, çiçek fuarına katılan İzmir belediye meclis üyelerinin tamamının ise liste dışında bırakıldığı öğrenildi.

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