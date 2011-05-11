-TEKİN'DEN KASET İDDİALARINA TEPKİ ANKARA (A.A) - 10.05.2011 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, MHP'deki kaset iddialarıyla ilgili olarak "Bu bir rezalettir, Türk siyasetinde yaşanmamış şeyler yaşanıyor. İnanıyorum ki toplumun hiçbir kesimi bunları ciddiye almıyordur" dedi. Genel Başkan Yardımcısı Tekin, partisinin Keçiören ilçe teşkilatınca düzenlenen etkinlikte, partisine katılanlara rozet taktı. Tekin, katılım töreninin düzenlendiği düğün salonuna gelişi sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin YGS'deki şifre iddialarını ve son gelişmeleri hatırlatması üzerine Tekin, şunları söyledi: "Bu soruların muhatabı aslında sayın Cumhurbaşkanı, sayın Başbakan'dır. Sorun kamuoyuna yansıdığında kefil olmaya başladılar. Türkiye'de bir kefalet sistemi başladı. Devletlerde kefalet olmaz, devletin kurumları var. Bu olayların ortaya çıktığı aynı gün, sayın Cumhurbaşkanı ve sayın Başbakan'dan devletin kurumlarını harekete geçirerek 1 milyon 700 bin insanın mağduriyetinin giderilmesi için bu sorunun nereden kaynaklandığını bulmalarını isterdik. Bunlar yapılabilseydi bunlar yaşanmamış olacaktı. Bu sorunun sorumlusu ne yazık ki iktidardır ve sayın Cumhurbaşkanı'dır. İnanıyorum ki yarın sayın Cumhurbaşkanı ve sayın Başbakan bu konuyla ilgili toplumun vicdanını rahatlatacak bir cevap verirler diye düşünüyorum." MHP'deki kaset iddialarının hatırlatılması üzerine ise Tekin, "Bu bir rezalettir, Türk siyasetinde yaşanmamış şeyler yaşanıyor. İnanıyorum ki toplumun hiçbir kesimi bunları ciddiye almıyordur. Öncelikle telefon dinlemeleri vardı, şimdi bunlar başladı. Bunlar siyasette aşağılık şeylerdir, insanların özel yaşamlarına müdahale etmek kabul edilemez. Sadece siyasette değil inançlarımızda da böyle bir şey yok. Bunu kimler yapıyorsa İçişleri Bakanı herhalde bunun gereğini yapacaktır diye düşünüyorum. Savcıların ivedilikle harekete geçmesi gerekiyor. Bu bir rezalettir, başka bir tanımı yok" diye konuştu. Tekin, başka bir gazetecinin, "Görüntüler halen toplatılmadı ancak Deniz Bey'in olayında görüntüler ertesi gün yayından kaldırılmıştı, bununla ilgili görüşünüz nedir?" sorusu üzerine de "Bu soruyu İçişleri Bakanı ve savcılıklara soracaksınız. Bunların halen piyasada olması, bu basınla falan alakalı bir şey değildir. Bunu yapanlar da ahlaksızdır" dedi.