-TEKİN'DEN GEDİKLİ'YE KARNE TEPKİSİ ANKARA (A.A) - 06.02.2011 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, ''Değeri sıfır olanların verdiği karneyi ciddiye almak için onlardan değersiz olmak lazım. Ama herkes biliyor ki siyaset sahnesinde bu ve benzeri kişilerden daha değersizi az bulunur'' dedi. Tekin, yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Bülent Gedikli'nin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için hazırladığı karneyi eleştirdi. Kılıçdaroğlu'nun, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetle ilgili yaptığı ''Seviyeli, gerçekçi değerlendirmeye AK Parti yöneticilerinden seviyesiz yanıt geldiğini'' öne süren Tekin, ''Değeri sıfır olanların verdiği karneyi ciddiye almak için onlardan değersiz olmak lazım. Ama herkes biliyor ki siyaset sahnesinde bu ve benzeri kişilerden daha değersizi az bulunur'' ifadelerini kullandı. Tekin, şunları kaydetti: ''Aslında cevap vermeye bile değmeyecek böylesine seviyesiz değerlendirmeler, iftiraya, yalana dayalı yorumlar bir çöküşü, AKP'nin ayaklarının altından toprağın kaydığını göstermektedir. Bunu fark eden Gedikli gibileri de halkın gündemini çalarak, hem kendi başarısızlıklarını hem de CHP'nin yükselişini gözlerden gizlemek istemektedirler. Haziranda milletimizin vereceği karne, değerleri de seviyesi de sıfırdan düşük olanları, sıfır irtifa altındaki çukura mahkum edecek ve sandıktan çıkarmayacaktır. Sandıktan çıkacak sonuç, AKP yöneticilerinin sınıfta kalmasıyla sonuçlanmayacak, sandıkta kendilerine gösterilen kırmızı kartla birlikte Yüce Divan'a gönderilecekler ve yedikleri yetim hakkının da yolsuzlukların da hesabını verecekler.''