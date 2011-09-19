-Tekin'den Arınç'a yanıt ANKARA (A.A) - 19.09.2011 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın, MİT'in terör örgütüyle görüştüğü iddialarıyla ilgili ''Hakan Fidan'ın Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı sıfatıyla bu toplantıya katılıyor olması, onun Başbakanlıkla ilgili olduğunu göstermez'' dediğini anımsatarak, ''Başbakan Yardımcısı nasıl olur da Başbakanlık Müsteşar Yardımcısının Başbakan ile bir ilişkisinin olmadığını söyleyebilir? Başbakanlık Müsteşarının o görüşmeleri yapması Başbakanı ilgilendirmezse, kimi ilgilendirir?'' diye sordu. Tekin, yaptığı yazılı açıklamada, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın, MİT'in terör örgütüyle görüştüğü iddialarına ilişkin, ''Taraflara baktığımız zaman bunların her birinden bu tür bir sızdırma veya servis etme gerçekleşebilir diye düşünüyorum. Benim küçücük aklımla bulabildiğim sonuç budur'' dediğini belirtti. Açıklamasında, ''Ben de Başbakan Yardımcısı Arınç'ı 'küçücük aklınla' altından kalkamayacağın sözler söyleme diye uyarıyorum'' ifadesini kullanan Tekin, şunları kaydetti: ''Ey Başbakan Yardımcısı Arınç, siz 'biz terörist örgütle pazarlık yapacak namussuz şerefsizlerden değiliz' dediniz mi, demediniz mi? Dediniz ve bu ispatlandı. Şimdi bizim 'Peki şerefsiz, namussuz kim' diye sorma hakkımız değil mi? Başbakan Yardımcısı bu söylediğini unutturmaya çalışarak yine, kendi ifadesiyle 'küçücük aklını' büyük işlere sokmuş ve bugün gazetecilere şunları söylemiş: Demiş ki CHP lideri MİT-PKK görüşmesinin Başbakanlık ile PKK arasında olduğunu söylüyor. Bu büyük bir iftiradır. Bunu kabul etmek mümkün değil'. Arınç şöyle devam etmiş, şu anda MİT Müsteşarı olan Sayın Hakan Fidan, o tarihlerde belki Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı olarak da katılmış. Dolayısıyla Müsteşar Yardımcısı sıfatıyla bu toplantıya katılıyor olması, onun Başbakanlıkla ilgili olduğunu göstermez. Deveye demişler ki 'boynun eğri', deve de 'nerem doğru ki' diye cevap vermiş. Peki Biz, Başbakan Yardımcısı Arınç'ın devlet adamlığına yakışmayan, hepsi eğri bu sözlerinin neresini düzeltelim?'' Tekin, açıklamasında, ''PKK ile görüşmeye, Hakan Fidan'ın o dönem hem Başbakan Erdoğan'ın Müsteşar Yardımcısı, hem de görüşmeye Başbakanın özel temsilcisi olarak katıldığını'' ileri sürerek, şu görüşlere yer verdi: ''Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Başbakanın mı, MİT Müsteşarının mı emrindedir? Sayın Arınç, neden halkı aldatıyorsunuz? Bu durumda yalan söyleyen kimdir? Ne yazık ki dün Sayın Başbakan, bugün de Başbakan Yardımcısı Arınç gerçekleri söylemiyor.'' AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik'in de bugün açıklama yaptığını anımsatan Tekin, ''Öte yandan bugün 'Zurnanın son deliği' diye tanımlanan Ömer Çelik de bir açıklama yapmış. Çelik, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu İsrail'in avukatı olmakla suçlamış. Ömer Çelik eğer ciddiye alınmak isteniyorsa önce İsrail lobisi tarafından Başbakan'a verilen ve onun da 'İade etmem de etmem' diye gururla taşıdığı 'Davut Boynuzu' madalyasını izah etsin. Ayrıca, İsrail'i korumak için AKP'nin kurdurduğu füze kalkanının hesabın versin. Bütün dünya biliyor ve görüyor ki İsrail dünyanın en iyi avukatlarını tutsa bile AKP'den ve bu hükümetten daha iyi bir avukat bulamazdı'' ifadelerini kullandı. -CHP Grup Başkanvekili İnce: Sayın başbakan itiraf etti CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın MİT Müsteşarı Haktan Fidan'ı özel temsilcisi olarak terör örgütüne gönderdiğini itiraf ettiğini ileri sürdü. İnce, TBMM'de yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik'in ''bugün olağan saçmalama gününde olduğunu'' iddia ederek, ''AKP'nin terör örgütü ile işbirliği yaptığı ortaya çıkınca ne söyleyeceklerini şaşırdılar. Başbakanın sahip olduğu şeref, son PKK-MİT ses kaydı ile ortaya çıkmıştır. Sayın Başbakan zekat dağıtacaksa sahip olduğu serveti dağıtsın. İnanıyorum ki Başbakan sahip olduğu servetin yarısını zekat olarak dağıtsa Türkiye'de aç, açıkta, yoksul kalmayacaktır'' görüşünü öne sürdü. Başbakan'ın ''BOP eşbaşkanlık görevini birlikte yürüttüğü ABD'ye giderken konuştuğunu'' hatırlatan İnce, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: ''Sayın Başbakan özel temsilcinize CHP'yi terör örgütü PKK'ya şikayet etmesi talimatını da siz mi verdiniz? O görüşmenin amacı sizin söylediğiniz gibi devletin iz sürmesi, suçluyu tespit etmesi midir yoksa suçlunun izini kapatmak mıdır? Sayın Başbakan ve AKP'liler bu ses kaydı konusunda konuştukça çamura batmaya devam ediyorlar ama boşuna çırpınıyorlar. Boş laflarla değirmeni doldurmaya çalışıyorlar. Artık maske düşmüş, terör konusundaki gerçek yüzleri ortaya çıkmıştır.''