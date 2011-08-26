-Tekin'den 3. köprü tepkisi ANKARA (A.A) - 26.08.2011 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, ''(İstanbul'a üçüncü köprü) Daha mahkeme kararı, bilirkişi raporu çıkmadan bakanlığın ihale tarihini belirlemesi ancak ve ancak hukuksuzluğun geçerli olduğu ülkelerde olur'' dedi. Tekin, gazetecilere yaptığı açıklamada, ''İstanbul'a üçüncü köprü ihale tarihinin, mahkeme kararı ve bilirkişi raporu sonucunun beklenmeden ilan edilmesine'' tepki gösterdi. Yargı kararı çıkmadan böyle bir ihalenin yapılmasının suç olduğunu ifade eden Tekin, şöyle konuştu: ''Eğer bu ülkede yasalar işliyorsa, hukuk, kural varsa, daha mahkeme kararı bilirkişi raporu çıkmadan bakanlığın ihale tarihini belirlemesi ancak ve ancak hukuksuzluğun geçerli olduğu ülkelerde olur. Burası Tanzanya değil. Bu nasıl bir cehalet. Yargı kararına saygılı olmanız gerekiyor. Bilirkişi raporunu Türkiye'nin en önemli üniversitelerinden İTÜ'de hazırlandı. Tereddütsüz muhalefet şerhi olmadan hepsinin ortak düşüncesi şehircilik planına aykırı. Büyükşehir'deki yani Topbaş'ın kendi emrindeki plancılara gittiğinizde de onlar da aynı cevabı verecektir. İkincisi hukuka aykırı. SİT alanı. Bütün bunlar iktidarın aymazca davranışından kaynaklanıyor. Umarız yargı kararına uyarlar, aksi taktirde bir üst mahkemeye taşıyacağız. 'Bütün yeşilleri dolar yeşiline çevireceğiz' diyen bir şehircilik anlayışı olmaz.'' Başbakan'ın, İstanbul-Şile bölünmüş yol açılış töreninde yaptığı konuşmada CHP'ye yönelik eleştirilerini anımsatan Tekin, ''Bir başbakan suç işleyemez'' dedi. Tekin, şunları söyledi: ''Sayın Başbakan sen Türkiye Cumhuriyeti Başbakanısın. Daha neler çıkacak demeyeceksin. Daha neler varsa gereğini yapmıyorsan namertsin. Bir başbakan şantaj yapabilir mi? Bir Başbakan tehdit edebilir mi? Bu nasıl bir başbakanlıktır, öyle şey mi olur? Sen Başbakansın elinde belgelerin, bilgilerin varsa devletin kurumlarını harekete geçireceksin. Gereğinin yapılmasını bekliyoruz. Eğer yapmıyorsa suç işliyordur. Eğer hesap sorulacaksa fiili bu işi yapmış insandan hesap sorulur.'' Konu ile ilgili yapılan haberleri de eleştiren Tekin, ''Yani ortada hiç işin sorumluları yok, bu doğru mudur yanlış mıdır? Plan açısından ben bunu bilmiyorum. Sonuç itibariyle bir suç unsuru taşıyorsa ortadaki suçlu değil, görgü tanığı suçlanıyorsa bu gazetecilik değil başka bir şeydir'' ifadelerini kullandı.