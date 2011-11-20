-Tekin: ''Ziyaret tesadüf mü?'' ANKARA (A.A) - 20.11.2011 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Göksel Gümüşdağ'ın gözaltına alınmasıyla ilgili, ''Türkiye ikinci bir köstebek olayı ile mi karşı karşıyadır?'' sorusunu sordu. Tekin, TFF Başkan Vekili Göksel Gümüşdağ'ın gözaltına alınmasıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın gözaltına alınan Gümüşdağ'ın eşinin halası olduğunu belirtti. Tekin, şunları kaydetti: ''Göksel Gümüşdağ'ın eşi, Emine Erdoğan hanımefendinin ağabeyinin kızıdır. Dün şike soruşturması kapsamında Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un eski Başkanı Göksel Gümüşdağ şüpheli sıfatıyla gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, Göksel Gümüşdağ'ın eşi TFF'de, yani eşinin iş yerinde, ofisinde arama başlamadan ve gözaltı operasyonu yapılmadan sekiz saat önce halası Emine Erdoğan'ı ziyaret etti. Şimdi soruyor ve kamuoyu adına cevabını bekliyoruz. Türkiye ikinci bir köstebek olayı ile mi karşı karşıyadır? Deniz Feneri soygunu ile ilgili davanın sanıklarının İçişleri Bakanlığının özel kaleminden 'işyerleriniz, bürolarınız aranacak' diye köstebek tarafından uyarılmasından sonra ikinci bir köstebek de Gümüşdağ ailesini mi uyarmıştır? Savcılığın Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Gümüşdağ'ın iş yerinde, yani TFF'de arama yapılması kararı emniyet harekete geçmeden önce bir başka köstebek tarafından Federasyona, ikinci başkan Gümüşdağ'a mı sızdırılmıştır? Emine Erdoğan hanımefendinin yeğeni, ağabeyinin kızı olan Gümüşdağ'ın eşi, arama, gözaltına alma kararını öğrendiği için mi halasını ziyarete gitmiştir? Yoksa, Gümüşdağ'ın eşinin gözaltı operasyonundan sekiz saat önce Başbakanın eşi olan halasını ziyaret etmesi tamamen bir tesadüf müdür? Bir kez daha soruyorum. Gümüşdağ ailesi veya Federasyon, Deniz Feneri sanıkları gibi bir köstebek tarafından uyarılmış mıdır ve gözaltına alınan Gümüşdağ'ın eşi köstebeğin uyarısından sonra mı Başbakanın evine gitmiştir? Bu konuda açıklama bekliyoruz.''