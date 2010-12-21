Tekin: Yüzde 38'in altına düşmeyiz

T24 - CHP'de yapılan olağanüstü kurultay sonrası konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, seçim hazırlıkları için 6 aylık sürenin kendilerine yeteceğine belirterek, "Ben, yüzde 36-38’in altına düşmeyeceğimizi sanıyorum, yüzde 40’ı yakalayacağımıza inanıyorum" dedi.

Milliyet gazetesi yazarı Fikret Bila'nın "CHP'de seçim seferberliği" başlığıyla yayımlanan (21 ARalık 2010) yazısı şöyle:



CHP'de seçim seferberliği

CHP’de en çok konuşulan isimlerin başında gelen Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin’i CNNTürk’teki Ankara Kulisi programımızda Murat Yetkin ile birlikte konuk ettim.

Gürsel Tekin, kurultayda delegelerin en fazla çizdiği isimdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığından beri Kemal Kılıçdaroğlu’nun hep yanında olan Tekin, yeni dönemde gözlerin üzerine çevrileceği isim olmaya devam edecek gibi görünüyor.



İkinci adam

Gürsel Tekin’in iki kurultaydır en fazla üstü çizilen isim olması partideki etkinliğinin bir göstergesi. Yıllardır Genel Sekreter olarak Önder Sav’ın yürüttüğü görevi devralan Tekin, Genel Başkan Yardımcısı sıfatıyla örgütten sorumlu olacak. Bu, onu CHP’de ikinci adam konumuna taşıdı. Nitekim, Gürsel Tekin’e tahsis edilen makam arabası 06 CHP 02 plakasını taşıyor. Bu daha önce Önder Sav’ın kullandığı plakaydı.

Genel Başkan’a en yakın çalışan yönetim kurulları ve aday listelerinin hazırlanmasında en etkin olan isim doğal olarak en fazla çiziği de yiyor. Daha önce de delegelerin üzerini en çok çizdiği isimlerden biri Önder Sav olurdu.

Gürsel Tekin, Parti Meclisi’ne en az oyla giren, ancak en güçlü pozisyonu alan isim konumunda.



Seferberlik ve yüzde 40

Gürsel Tekin’e seçimlerde ne yapacaklarını sorduğumuzda 6 aylık sürenin kendilerine yeteceğini belirtti ve kendinden çok emin konuştu.

“Asıl işimiz şimdi başlıyor. Seçim için seferberlik ilan edeceğiz. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu CHP iktidarında neler yapılacağını tek tek kurultayda saydı. Şimdi bize düşen CHP’yi iktidar yapmak için seçimde var gücümüzle çalışmak; sağ-sol, ortanın sağı-merkez demeden her kesimden oy almaktır. Partimize ilgi çok büyük. Hedefimiz yüzde 40 oy almak. Ben, yüzde 36-38’in altına düşmeyeceğimizi sanıyorum, yüzde 40’ı yakalayacağımıza inanıyorum.”



Yenilikçi-gelenekçi

Kılıçdaroğlu, CHP’nin yeni yönetimini değerlendirirken, söze, “yenilikçi ve gelenekçi demek istemiyorum ama...” diyerek başladı. Anlaşılıyor ki Gürsel Tekin, Kılıçdaroğlu’nu ve yönetime gelen yeni kadroyu bir zamanlar Refah Partisi’nde Abdullah Gül-Recep Tayyip Erdoğan ikilisinin başlattığı, “yenilikçi hareket” gibi görüyor.

Tekin’e göre CHP’nin öncelikli hedefi, halkla bütünleşmek. Türkiye’nin her yerine ulaşmak. İl başkanlarının bu anlayışla çalışması gerektiğini vurgulayarak, vatandaşın ayağına gitmeden iktidar olunamayacağını vurguluyor.



CHP formülü

Gürsel Tekin, CHP’nin politikalarını açıklarken, yine bir zamanlar Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın da kullandığı, “3Y” formülünü öne çıkarıyor ve şöyle diyor:

“3 alanda mücadele edeceğiz: Yoksulluk, yolsuzluk, yasaklar.”

Yine iktidar partisinin, “İşkenceye sıfır tolerans, komşularla sıfır sorun” sloganlarını anımsattıran biçimde şöyle devam ediyor:

“CHP’nin hedefi sıfır yoksulluk, sıfır yolsuzluk ve sıfır yasak olacak. Sıfır yolsuzluğu sıfır bürokrasi ve şeffaflıkla sağlayacağız.”



Katılımlar olacak

Gürsel Tekin, CHP’deki yenileşmenin ve yarattığı umudun şimdiden meyvelerini vermeye başladığını da vurgulayarak, yakında CHP’ye önemli katılımlar olacağını söyledi. Tekin, “Aralarında ÖDP’lilerin de bulunduğu 27 belediye başkanı yakında CHP’ye katılacak” dedi.



Genelkurmay açıklaması

Tekin, Genelkurmay Başkanlığı’nın, “İki dil” tartışmalarıyla ilgili olarak yaptığı açıklamayı da şöyle değerlendirdi:

“TSK gibi dünyanın en önemli ordusuna sahip olacaksınız ama onunla kavga etmeyi gelenek haline getireceksiniz. Başbakan Erdoğan’ın yaptığı budur. TSK ile kavga etmeyi iç politika malzemesi olarak görüyor. Ve oy için yapıyor. Canını feda ederek ordu ile neden kavga ediyor? Bunu doğru bulmuyoruz. CHP iktidarında asker kendi görev alanı içinde olacak. Genelkurmay’ın yaptığı son açıklamanın da doğru olduğuna inanmıyorum. Bu konular siyasetin konuşması ve çözmesi gereken konulardır.”



Gül’e eleştiri

Gürsel Tekin, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün, Kayseri Belediye Başkanı’na kefilim, sözlerini de eleştirdi. Cumhurbaşkanı’nın tarafsız olması gerektiğini, gündeme getirilen iddiaları Devlet Denetleme Kurulu’na inceletmek yerine kefil olmasını çok yanlış bulduklarını söyledi. Tekin, Cumhurbaşkanı Gül’ün AKP’li kimliğinden sıyrılamadığını da öne sürdü.