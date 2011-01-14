Tekin: Yüzde 37 oy bekliyorum ama MHP'yle koalisyon kurulabilir

T24 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, 12 Haziran'da yapılacak seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Tekin, seçimlerde "60 kadın aday gösterilebileceğini söylerken, " Sayın Önder Sav milletvekili olarak gerekli" yorumunu yaptı. "Merkez sağdan sürpriz isimler gelecek, grup gençleşecek" diyen Tekin yüzde 37 oranında oy beklediğini söyledi.

Milliyet gazetesi yazarı Serpil Çevikcan'ın "Çözümse CHP-MHP koalisyonu olabilir" başlığıyla yayımlanan (14 Ocak 2011) yazısı şöyle:



Çözümse CHP-MHP koalisyonu olabilir

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin’le, yönetimi yeniden şekillenen partinin, seçim sürecini nasıl geçireceği, milletvekili aday listelerinin hangi kriterlere göre hazırlanacağı, CHP’nin oy hedefi ve aday profilini konuştuk. Seçimin “parti içi tasfiye zeminine” dönüşeceği, kendisiyle Meclis grubu arasında sert rüzgarlar estiği yolundaki haberleri sordum.

Hafta sonunda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte Bayrampaşa’da, seçime yönelik mahalle mahalle örgütlenecekleri “üzüm salkımı” modelini başlatacaklarını söyleyen Tekin, CHP’nin ana seçim stratejisini şöyle anlattı:

“İktidar 6 yılını devletin kurumlarıyla kavga ederek geçirdi. Bugün; işçisi, köylüsü, işadamı, gazetecisi, öğrencisi, her kesimi ilgilendiren en temel sorun özgürlük sorunudur. CHP yeni, özgürlükçü bir anayasayla Türkiye’nin önüne çıkacak. Ana sloganımız bu olacak; ‘CHP ile özgürlük gelecek.’ ‘CHP ile korku tünellerini tarihe gömeceğiz.’ Türkiye’de korkmayan kimse var mı?.”



‘Benim çıtam yüzde 37’

Tekin’in, CHP’nin genel seçimde alabileceği oy oranına ilişkin öngörüsü ve bunun dayanağı şöyle: “Geçmişte kamuoyu yoklaması tantanaları dinledik. Birilerini yüzde 60, yüzde 65, CHP’yi yüzde 16, yüzde 18 gösteren oldu. Dedim ki ‘ben sizi tarihe gömeceğim.’ Sayın Adil Gür hariç hepsini tarihe gömdüm. Buradan sesleniyorum, bu yüzde 50’ler, yüzde 55’leri tarihe gömmek de CHP’nin boynunun borcu olacaktır. Yüzde 30’un altını başarısız sayarım. Benim çıtam yüzde 36-37’dir. Ortalama ayda 10 bin kişiyle görüşen, işçisiyle, esnafıyla, sanayicisiyle, sokakta dolaşan adamım.”



‘MHP ile koalisyon olabilir’

“Bu oran yine bir ana muhalefeti mi işaret ediyor” sorusuna “Hayır. Göreceksiniz iktidar” yanıtını veren Tekin, MHP ile koalisyona bakışını, “Türkiye’nin geleceğiyle, yaşadığı sorunlarla ilgili olarak eğer çözüm üretecekse herkesle koalisyon yapılabilir. MHP ile de olur. MHP Türkiye’nin bir partisi, parçası. Geçmiş dönemde bir koalisyon yaptı MHP-DSP ile, çok da uyumlu bir koalisyondu bence” sözleriyle anlattı.



‘Yoklama belirleyecek’

Tekin, “Tek başına iktidar olan AKP’de bile milletvekilinin büyük bir bölümünü yenileneceği belirtiliyor. CHP bunu yapacak mı? Ayrıca bunu ‘tasfiye süreci olacak’ diye değerlendirenler de var” sorusunu, “Sayın Genel Başkanımız dahil olmak üzere hiçbirimizin aklında bir tasfiye düşüncesi yoktur” diye yanıtladı.

Tekin, “İllerimizde iki temel kriteri öne çıkaracağız. Birincisi, toplumun, kamuoyunun talebini alacağız. Bir kamuoyu yoklaması yapılacak vatandaş arasında. İkinci kriter, bizim ön yoklama dediğimiz partililerimizin kimi görmek istediği. Bu iki şey çakıştığı zaman bizim için en kaliteli milletvekili odur. Eğer kendi milletvekilini görmek istiyorsa yapacak bir şey yok. Görmek istemiyorsa da yapacak birşey yok. Ne yazık ki biz merkezi bir sistemi getirdik. Bu AKP alışkanlığıdır.”



‘Sav vekil olarak gerekli’

Tekin, “O zaman hiçbir milletvekilinin yeri garanti değil” sorusuna, “Elbette. Niye garanti olsun? Siyasette garanti diye bir şey yok” yanıtını verdi. Kılıçdaroğlu, sadece eski Genel Başkan Deniz Baykal’ın yerinin garanti olduğunu söylemişti. Tekin’e, “Peki Önder Sav” diye sorduğumda, “Sayın Baykal’ın da, Sayın Sav’ın da bu partide çok ciddi emekleri olmuştur” dedi. Tekin, “Sayın Sav’ın da yeri garanti o zaman” sorusunu, “Hayır, o anlamda söylemek istemiyorum. Eğer bugün siyasette sayın genel başkanımız, ben ya da birkaç arkadaşımız figür olur duruma gelmişsek bunun mimarı Sayın Baykal’dır” diye yanıtladı. Tekin, Sav’ın milletvekili adayı olarak gösterilmeyeceği yolundaki iddialara, “Yani ben bugünden bir şey diyemem. Sayın Sav milletvekili olarak CHP için elbette gereklidir. Sayın Sav gereklidir, Sayın Baykal gereklidir. Ben emeğe inanan bir insanım, emekle geldim, paraşütle gelmedim” yanıtını verdi.



Tasfiye korkusu

Tekin’in, “CHP grup toplantılarına katılmamanız dikkati çekiyor. Sav’a, Baykal’a yakın milletvekilleri size ulaşamıyormuş. Vekiller tasfiye korkusu yaşıyor iddiaları var” sorusuna da şu yanıtı verdi:

“Günde asgari 500 kişi ile görüşüyorum. Buralarda birilerinin iş yapması gerekiyor. Hangi milletvekili ulaşamıyormuş? Ben hazır kıtada asker değilim. Hiçbir arkadaşımla husumetim sözkonusu değildir. Birilerinin varsa yapacak bir şey yok. Kaldı ki ben haddimi bilirim, kimsenin listesini hazırlayacak durumda da değilim. Listeyi hazırlayacak tek irade var, Sayın Genel Başkan. Ama ben örgütlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısıyım. Örgütlerdeki durumu sağlıklı bir şekilde Genel Başkan’a aktarma görevim var. Tasfiye korkusuyla yaşayanlara da yapacak bir şey yok.”



‘60 kadın aday gösterilir’

Tekin’e kaç kadın milletvekilinin aday gösterileceğini de sordum. Yanıtını şöyle oldu:

“Sayın Genel Başkanımızın kafasında önemli bir rakam var. 60’a yakın aday gösterilecek kadın arkadaşımız olur. Onun ne kadarı parlamentoya taşınır, şimdiden bir şey söyleyemeyiz.”



‘Sağdan sürpriz isimler var’

Tekin’e AKP’nin son genel seçimde parlamentoya yelpazenin sağından, solundan taşıdığı adaylarla “merkez partisi” konumuna dönüştüğünü hatırlatarak, CHP’nin bir açılım yapıp yapmayacağını sordum. Şöyle yanıtladı:

‘Ben CHP’de siyaset yapmak istiyorum’ diyen herkese kapımız açık. İlkelerimiz belli. Bu ilkeler çerçevesinde herkesin rahatlıkla siyaset yapabileceği tek parti CHP’dir. Şu anda temasta olduğumuz çok önemli isimler var merkez sağdan. Merkez soldan çok sayıda insan gelecek zaten. Merkez sağdan gelecek isimlere şaşırabilirsiniz. Temaslar sürüyor. Genel Başkanımızın görüştüğü insanlar var. Türkiye’nin çatısı olan bir parti olacağız. Türkiye partisi. Çünkü önemli bir süreçten geçiyoruz. Türkiye bu baskıdan kurtulmalı. Kurucu bir partiyiz. Herkesin bir CHP’liliği var. Yani merkez sağdakilere sor, geçmişine bak çoğu CHP’lidir. Onun için herkese ‘yuvanıza dönün’ diyoruz.”



‘Grup gençleşecek’

Tekin, milletvekilleri konusunda “yaş” kriterini anlatırken, “Genç de olacak kadın da olacak. Elbette partide tecrübesinden faydalanabileceğimiz insanlar var. Ama gençleşecek diyebilirsiniz” diye konuştu. “Milletvekillerimize, PM üyelerimize, il-ilçe-belediye başkanlarımıza seslenmek istiyorum: Genel Başkanınız 16 saat çalışıyor. Siz de çalışın” diyen Tekin, “CHP’nin politikalarında eskisi gibi cak cuk dinlemeyeceksiniz. Ya bir şeye ya tam evet diyeceğiz ya da karşısında olacağız” dedi.