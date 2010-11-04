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Politika

Tekin: Yollarımızı ayıracak değiliz

Tekin, MYK toplantısına gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

04 Kasım 2010 02:00

T24 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, temel görevlerinin CHP'yi iktidar yapmak olduğunu belirterek, ''Hiçbir arkadaşımızla yollarımızı ayıracak durumda değiliz'' dedi.

Tekin, Parti Genel Merkezi'ndeki Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin ''Hangi odaya gideceksiniz? sorusunu üzerine Tekin, ''Bu parti hepimizindir. Öyle oda, moda tartışması söz konusu değil. Bütün odalar bizimdir. Sorun yok'' yanıtını verdi.

Yaşananların ardından ''yollar ayrıldı'' yorumunun yapıldığının ifade edilmesi üzerine de Tekin, ''CHP'de hiçbir arkadaşlarıyla yollarını ayıracak durumda olmadıklarını'' söyledi. Tekin, ''Bizim temel görevimiz, CHP'yi iktidar yapmaktır. Anadolu'nun dört bir yanından insanlar gelmiş, CHP'den bir tek beklentileri var. O da partimizi iktidar yapmaktır. Bizim de mücadelemiz, uğraşımız bu olacak'' diye konuştu.


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