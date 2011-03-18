-TEKİN: YÖK'Ü KALDIRACAĞIZ BALIKESİR (A.A) - 18.03.2011 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, ''YÖK'ü ortadan kaldıracağız. Bilimsel özerklikle bağdaşmıyor'' dedi. Tekin, partisinin Balıkesir il teşkilatı tarafından düzenlenen ''Genceartı Projesi''nin tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, gençlerin siyasete uzak durmalarından yakındı. Türkiye'de siyasete ilgi göstermeyen gençlerin, futbola ve futbolculara inanılmaz boyutlarda ilgi gösterdiklerini dile getiren Tekin, gençlere şöyle seslendi: ''Türkiye'de futbola gösterdiğiniz ilginin yarısını siyasete gösterin, Türkiye'nin kaderini değiştirirsiniz. Gençler, Türkiye'nin önemli siyasi figürlerinin isimlerini daha bilmiyor. Kusura bakmayın ama bu ayıptır. Cumhurbaşkanının, Milli Eğitim Bakanının adını bilmemek büyük eksikliktir.'' Tekin, iktidara gelmeleri durumunda yüksek öğrenimde çok köklü değişiklikler yapacaklarını belirterek, ''YÖK'ü ortadan kaldıracağız. Bilimsel özerklikle bağdaşmıyor. Harcı da kaldıracağız. Gençleri üzerlerindeki yükten kurtaracağız'' diye konuştu. Türkiye'nin hemen her yerinde TOKİ konutlarının ''mantar gibi'' bittiğini dile getiren Tekin, buna karşılık öğrencilerin yurt sorununun giderilemediğini, oysa bunun çözülmesi çok kolay bir sorun olduğunu belirtti. Tekin, CHP iktidarında yüksek öğrenimin sorunlarının öncelikle çözülecek problemler arasında bulunduğuna işaret ederek, gençleri hangi siyasi parti çatısı altında olursa olsun siyaset ile ilgilenmeye çağırdı. TBMM'deki milletvekillerinin ''tayin edilmiş'' vekiller olduklarını ileri süren Tekin, bunu da kökten değiştirerek ön seçimi getireceklerini, milletvekillerinin artık milletin bağrından çıkacağını kaydetti.