-TEKİN: ''TÜM SEÇENEKLER DENENECEK'' ANKARA (A.A) - 24.06.2011 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, ''İkinci Ergenekon'' davasında tutuklu olarak yargılanırken milletvekili seçilen Prof. Dr. Mehmet Haberal ile gazeteci-yazar Mustafa Balbay'ın tahliye taleplerinin reddine yapılan itirazdan olumlu yanıt beklediklerini belirterek, ''Arkadaşlarımıza sonuna kadar sahip çıkacağız'' dedi. Tekin, Haberal ve Balbay'ın tahliye taleplerinin reddine ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, konu ile ilgili Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün açıklamalarda bulunduğunu hatırlattı. İtiraz sürecini bekleyeceklerini, olumsuz bir sonucu akıllarına dahi getirmediklerini anlatan Tekin, ''Olmazsa elbette biz arkadaşlarımıza sonuna kadar sahip çıkacağız'' dedi. Tekin, itirazın reddedilmesi sonrasında ise tüm seçeneklerin deneneceğini bildirdi. Tekin, bir gazetecinin BDP'nin boykot kararına ilişkin sorusu üzerine ise ''O bizi ilgilendirmez, BDP farklı biz farklıyız. BDP kendi çizgisinde nasıl düşünür, düşünmez onların değerlendirmesi. Biz her iki arkadaşımıza sonuna kadar sahip çıkacağız'' ifadelerini kullandı. Tekin, seçim sonrası il ve ilçelerden istenen raporların değerlendirildiğini, sonuçları 4 Temmuz'da yapılacak Parti Meclisi (PM) sonrası basın mensupları ile paylaşacaklarını kaydetti.