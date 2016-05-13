Tekin: TOBB Başkanı Kılıçdaroğlu'na gelip Erdoğan'ı ve AKP'yi kastederek "Bizi bu zalimlerden kurtarın" dedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “TÜSİAD kadar cesur olamadınız” eleştirisine, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun verdiği, “Ana muhalefet boşluğu var” yanıtı, tartışmalara neden oldu. CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, geçmişte Hisarcıklıoğlu’nun Kılıçdaroğlu’na yaptığı ziyaretlerin içeriğini açıkladı. Tekin, “Geriye doğru en az 2-3 kez gelerek Kılıçdaroğlu ile görüştü. Ben tanığım. Yanımda bizzat Kılıçdaroğlu’na Erdoğan ve AKP’yi kastederek, ‘Bizi bu zalimlerden kurtarın’ talebinde bulundu” dedi.

Kılıçdaroğlu’nun, “Cesur değilsiniz” eleştirisi, TOBB Genel Kurulu’na damga vuran, “Böyle bir başkanlık sistemini, kan dökmeden gerçekleştiremezsiniz” gölgesinde kalsa da taraflar birbiri ardına sert demeçler verdi. Hisarcıklıoğlu, Kılıçdaroğlu’nu, “Ana muhalefet boşluğu var. Seneye gel boyunun ölçüsünü al” diye yanıtladı. Bu yanıt CHP’yi çok kızdırdı. CHP lideri Kılıçdaroğlu, etkinlikler ve temaslar için TOBB Genel Kurulu’ndaki konuşmasının ardından Almanya’ya gittiği için tartışma AKP-TOBB ile CHP kurmayları arasında gerçekleşti. Hisarcıklıoğlu’nun, Kılıçdaroğlu’na yönelik yanıtlarına en sert tepkiyi eski CHP’nin genel başkan yardımcısı, İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin verdi. Tekin, Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu ile yaptığı bazı görüşmelerin içeriğini de anlatarak Hisarcıklıoğlu’nu şöyle yanıtladı:

“Erdoğan’ı ve AKP’yi kastetti”

Hisarcıklıoğlu, 15 yıldır TOBB’un başında. Kılıçdaroğlu 2010’da bizim genel başkanımız oldu. Hisarcıklıoğlu, Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlığı döneminde geriye doğru en az 2-3 kez bize geldi. Kılıçdaroğlu ile görüştü. Bu ziyaretlerinde Erdoğan Başbakan’dı, Cumhurbaşkanı olmamıştı daha. Bu görüşmelere bizzat tanığım. Görüşmelerde Hisarcıklıoğlu, Kılıçdaroğlu’na, TOBB Başkanı olarak siyasi iktidarın anlayışından şikâyet etti. Hatta size net olarak söyleyebilirim ki, bu görüşmelerde Hisarcıklıoğlu, Kılıçdaroğlu’na bizzat Erdoğan ve AKP iktidarını kastederek, ‘Bizi bu zalimlerden kurtarın’ talebinde bulundu.

“Ayıp ediyor”

Kılıçdaroğlu’nun ana muhalefet lideri için zaten görevi bu. Zalimliğe uğrayan kesimlerin savunucusu olmak CHP liderinin görevi. Ancak kapalı görüşmelerde ‘bizi zalimlerden kurtarın’ diyen önemli bir sivil toplum örgütü liderinin ‘niye cesur değilsiniz’ diye çıkışan ana muhalefet liderine karşı ev sahibi olduğu genel kurulda hükümet sözcüsü gibi konuşması çok ayıp.

“Demokrasi bileti yok”

Ama ben anlıyorum. Hisarcıklıoğlu çocukluğumuzdaki açık hava sinemalarına kaynak yaparak giren izleyiciye benziyor. O sinemalarda iki tip izleyici vardı. Biri biletli öbürü bilet almadan kaynak yaparak giren. Hisarcıklıoğlu, bilet almadan kaynak yaparak girip sonra da teknoloji o zaman zayıf olduğu için sık sık film kesintileri olunca yüksek sesle ‘makinist’ diye bağıran izleyiciye benziyor. O bağıran izleyici biletli olan değil kaynak yapan izleyiciydi. Hisarcıklıoğlu, 15 senedir TOBB Başkanı ama demokrasi bileti yok. Kaynak yapıyor. Demokrat olmak için biletinizin olması lazım. Gizlice gelip ‘bizi zalimlerden kurtarın’ diyen sonra da arkadan eleştiren Hisarcıklıoğlu’nun demokrasiyle alakası yok.