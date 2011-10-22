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Politika

Tekin ''Suçlular serbest bırakıldı'' İZMİR (A.A)

22 Ekim 2011 17:03

-Tekin ''Suçlular serbest bırakıldı'' İZMİR (A.A) - 22.10.2011 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, ''Deniz Feneri e.V.'' soruşturmasıyla ilgili, ''Toplumun en duygusal olduğu anda, gece yarısı operasyonu ile suçlular serbest bırakılmıştır'' dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte İzmir'de bulunan Gürsel Tekin, Hilton Oteli'nde basın mensuplarına, ''Deniz Feneri e.V.'' soruşturmasıyla ilgili açıklama yaptı. Tekin, şehit cenazelerinin kaldırıldığı bir dönemde ''Deniz Feneri e.V.'' soruşturmasıyla ilgili gelişmeler yaşandığını belirterek, şöyle konuştu: ''Dosyası gelmeden, 3 savcıyı yediler. İçeride sanık olanlar, gözaltında olanlar, altını çizerek söylüyorum, iktidarı tehdit ederek, 'Kısa sürede bizi bırakmak zorundasınız' derken, şunu söylemek istemişlerdir; o sanıklar bu iktidarın suç ortağıdır. Zamanlama çok önemlidir. Deniz Feneri operasyonu Fenerbahçe operasyonu ile eş zamanlıdır ve çok manidardır. Bırakılmaları da şehit cenazeleri ile aynı zamana denk düşmüştür. Toplumun en duygusal olduğu anda, gece yarısı operasyonu ile suçlular serbest bırakılmıştır. Deniz Feneri ve iktidar, suç ortaklığı içindedir.'' -Terör sorunu- Türkiye'nin en temel sorununun terör olduğunu ifade eden Tekin, şöyle konuştu: ''Bizim talebimiz, çok açık ve net. Başbakan ve iktidar yetkililerinin de yer aldığı bir şekilde Meclis'te bunu konuşmak istiyoruz. Bir taraftan sayın Başbakan muhalefeti yok saymış olsa da biz muhalefet olarak kendimizi sorumlu hissediyoruz. Terör konusunda yapılması gereken neyse, katkı sunmak istiyoruz. Bizim talebimiz budur. Umuyorum sayın Meclis Başkanı, Başbakan'ı ikna etmeyi bırakır, parlamentoda yapması gereken görevini yerine getirir.'' Tekin, Fikri Sağlar ve Gürbüz Çapan'ın da bulunduğu 14 kişinin partiye dönmesiyle ilgili soruya, ''Sadece Fikri Sağlar ve Gürbüz Çapan'ı değil, birçok arkadaşımızı partimize bekliyoruz'' yanıtını verdi.

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