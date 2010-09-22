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Politika

TEKİN: SOSYAL YAŞAMA MÜDAHALE EDİLİYOR ANKARA (A.A)

22 Eylül 2010 21:10

-TEKİN: SOSYAL YAŞAMA MÜDAHALE EDİLİYOR ANKARA (A.A) - 22.09.2010 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, "'İleri demokrasi geliyor' gibi gerçek dışı iddiaların sık sık tekrarlandığı bu günlerde,sergiler basılıyor, parkta oturan sevgililer polis tarafından taciz ediliyor, sosyal yaşama doğrudan müdahale ediliyor" dedi. Tekin, yazılı açıklamasında, "İstanbul'da sanat galerisine yapılan saldırı ile, Ankara'da parkta oturan gençlerin 'adaba uygun davranmadıkları' gerekçesiyle taciz edilmesini ve haklarında tutanak tutulmasını" kınadığını belirtti.  İki olayın anlamlı olduğu kadar tedirgin edici olduğunu da ifade eden Tekin, şöyle devam etti: "Ankara ve İstanbul'daki saldırı üzerinde önemle durulması gereken bir konudur. Bu tablonun yaratıcısı AKP iktidarıdır. Basının baskı altına alındığı, farklı seslerin çıkmasına tahammül edilmediği bir ortamda, farklı yaşam tarzına ve sanatsal faaliyetlere de tahammül edilmemektedir. Sanatçılara saldıranlar da, günlük normal yaşama ve ergen gençlerin el ele dolaşmasına tahammül edemeyenler de AKP zihniyetinden güç alarak hareket etmektedirler. Basketbol maçında Başbakanı yuhalayanları bulup ortaya çıkaran, sorgulayan, göz korkutan AKP iktidarı, İstanbul'un ve Ankara'nın göbeğindeki bu çirkinlikleri seyretmiştir, sorumluluklarının gereğini yapmamışlardır. 'İleri demokrasi geliyor' gibi gerçek dışı iddiaların sık sık tekrarlandığı bu günlerde, gazeteciler işlerinden atılıyor, sergiler basılıyor, parkta oturan sevgililer polis tarafından taciz ediliyor, sosyal yaşama doğrudan müdahale ediliyor ve toplumun nefes alabileceği damarlar tıkanmaya çalışılıyor. Bu çirkin tablonun yaratıcısı ve uygulayıcıları er geç tarihin çöplüğündeki yerini alacaklardır."

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