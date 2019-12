-TEKİN: SİYASİ PARTİ İSMİ SÖYLEMEDİM AYAŞ (A.A) - 19.01.2011 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, ''koalisyon tartışmalarına'' ilişkin, hiçbir siyasi parti ismi telaffuz etmediğini belirterek, amaçlarının tek başına iktidara gelmek olduğunu belirtti. Tekin, Ankara'nın Ayaş ilçesi Çanıllı beldesi ziyaret etti. Ziyaret öncesinde süt üreticileri ile biraraya gelip sorunlarını dinleyen Tekin, uygulanan yanlış politikalar nedeniyle hayvancılığın, buna bağlı olarak da süt üretiminin gerilediğini söyledi. -''CHP'NİN OY ORANINDA CİDDİ BİR YÜKSELİŞ VAR''- Daha sonra beldedeki bir kahvehaneye giderek burada vatandaşlarla bir süre sohbet eden Tekin, ikram edilen sütten içti. Tekin, burada gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Sorular üzerine dün gazetecilerin kendisine yönelttiği ''koalisyon sorularına'' açık ve net cevaplar verdiğini belirten Gürsel Tekin, şunları söyledi: ''Hiçbir siyasi parti telaffuz etmedim. Biz tek başımıza iktidar olmak istiyoruz. Hedefimiz CHP'nin Türkiye'de tek başına iktidar olmasıdır. Bugün bazı gazetelere de yansıyan kamuoyu yoklamalarında var. Göreceksiniz ki CHP'nin oy oranında ciddi bir yükseliş var. Önümüzdeki süreçte bu yükseliş hızla devam edecektir ama olmazsa ne olur? Olmazsa dünyanın sonu değildir dedik. Ondan sonra getirdi bir yere bağladı. Herkes bir siyasi parti tarif etmiş. Ben hiçbir siyasi parti tarif etmiş değilim. Koalisyonların olmadığı tek ülke modelleri vardır; diktatörlük ve faşizmin olduğu yerde koalisyonlar olmaz, demokrasinin işlediği her yerde koalisyonlar olur. Sanki yeniymiş, ben yeni bir şey söylemişim. Bütün gelişmiş ülkelere baktığımızda Türkiye buna dahildir. 30 yıldır Türkiye çeşitli koalisyonlarla yönetilmiştir. Seçmen, köylü, işçi esnaf, emekli, bunlar nasıl bir karar verecek bilemiyoruz. Çıkan tabloya göre sonuç belli olacaktır. Bugünden yarının kararını vermek çok doğru değildir ama bizim temel hedefimiz tek başına iktidar olmaktır.'' Tekin, aynı yöndeki sorular üzerine konuşmasında hiçbir siyasi parti tarif etmediğini, çıkan parti yorumlarını da anlamakta güçlük çektiğini yineledi. Türkiye'nin gündeminin farklı olduğunu, halkın seçtiği iktidar milletvekillerinin halkın sorunları ile ilgilenmediğini ileri süren Tekin, ''İnsanlar rey veriyor, hiçbir milletvekili buraya uğramıyor. Niye uğramıyor? Şimdi buradan bir çağrı yapmak istiyorum; gelsinler Siyasi Partiler Yasası'nı değiştirelim. Halk kendi milletvekilini seçsin. Yeter, liderlerin tayinleri ile milletvekili olmasın'' diye konuştu. -''(MİLLETİN İRADESİ PARLAMENTODA VAR) DİYEMEYİZ''- Milletvekili belirlenmesinde CHP'nin kriterlerinin sorulması üzerine de Tekin, ''Eğer bu yasayı değiştirebilirsek yeni bir yasa ile -yani dünyada denenmiş, gerçekten çok sağlıklı olan- vatandaş hem partisini tercih etsin aynı zamanda milletvekilini tercih etsin. Bu vesile ile milletin iradesi parlamentoya yansısın. Şu anda 'milletin iradesi parlamentoda var' diyemeyiz. Köylü 'yok' diyor, işçi 'yok' diyor, çiftçi 'yok' diyor. Bunun için çok basit, CHP bu konuda hazır. AKP de hazırsa hemen bir yasa ile bunu hayata geçirelim, millet kendi vekilini seçsin'' dedi. Gürsel Tekin, milletvekili genel seçimlerinde CHP'nin oy hedefinin sorulması üzerine de daha önce de bir oran verdiğini, beklediği oy oranının yüzde 37-40 olduğunu kaydetti. -''BELDEYİ ZİYARET EDECEĞİMİZİ ÖĞRENEN MALİYECİLER, YOLLARI KESMİŞLER''- Ziyareti sırasında süt üreticilerinin sorunlarını da dinlediğini anımsatan Tekin, ''Dün beldeyi ziyaret edeceğimizi öğrenen Maliyeciler, bugün yolları kesmişler, siz de yollarda görmüşsünüzdür. Bu büyük bir çirkinliktir, şiddetle protesto ediyorum. Zaten buradaki çiftçi, üretici perişan bir halde. Burada 'siyasiler gelecek' diye köylülere baskı yapılıyor. İş dünyasına, gazetecilere baskı yapabilirsiniz ama her şeye rağmen köylülerimiz bu baskıya aldırış etmeden gereğini yaparlar inanıyorum. Her iş adamı, gazeteci, her kulüp başkanı köylüler kadar cesaretli olacaktır'' dedi. -KAYSERİ'DEKİ YOLSUZLUK İDDİALARI- Tekin, bazı gazetelerde bugün Kayseri'deki yolsuzluk iddialarına ilişkin haberler olduğunu belirterek ''Doğrusu basınımız Kayseri ile yakından ilgilendi ama ilgilenilmeyen iki tane yer var ya da iktidar partisine sorulmayan iki tane soru var; birincisi Sayın Genel Başkanımız grup toplantısında cami onarımlarında ve cami planlarındaki yolsuzlukları belgeleri ile açıkladı. Bunun üzerinden yaklaşık 40 gün geçti ama hala iktidar partisinden bir yanıt yok. İkincisi ise Sayın İçişleri Bakanı'ndan, Sayın Başbakan'dan ve Sayın Cumhurbaşkanı'ndan Kayseri'de yapmış oldukları yorumun aynısını Elazığ için de bekliyoruz. Acaba Elazığ'daki olay Sayın Cumhurbaşkanı'nı ya da Başbakan'ı, İçişleri Bakanı'nı ilgilendirmiyor mu? Nasıl Kayseri için kalkan oldularsa bu konuda her üç makamdan da Kayseri'de göstermiş oldukları hassasiyeti her iki noktada da bekliyoruz'' diye konuştu. Bir gazetecinin, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Twitter'daki hesabından Kayseri'deki yolsuzluk iddialarına ilişkin Cumhuriyet savcılarınca yeniden soruşturma açıldığı yönünde mesaj geçtiğini hatırlatması üzerine Tekin, ''Galiba iki ön soruşturma başladı ama siz de takdir edersiniz ki devletin en önemli makamlarından Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve İçişleri Bakanlığının bu açıklamalarından sonra bürokrasinin orada bu işi sağlıklı yürütmesi çok zorlaşır'' dedi.