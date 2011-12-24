Tekin: O vekillere gerekli cezalar verilecek

T24 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, bazı gazetelerde milletvekillerinin emekliliğine ilişkin düzenlemeyi sanki CHP çıkarmış gibi haberler yapıldığını söyleyerek eleştirdi. Tekin, "Evet o arkadaşlarımız ciddi hata yapmıştır, kişisel olarak kınıyorum. CHP olarak bunun gereği yapılacaktır" dedi.



Çankaya İlçe örgütü tarafından düzenlenen aşure etkinliğinde konuşan Tekin, ''CHP, Türkiye'nin iç barışının temelini atan en büyük siyasi partilerinden bir tanesidir. CHP rastgele 15 tane arkadaş grubunun 'hadi gidelim bir siyasi parti kuralım' diye kurulmuş bir siyasi parti değil. Çok büyük sorumlulukları var ama önce bu sorumlulukları bizlerin tanıması gerektiğine inanıyorum. Eğer CHP'de bir iç barışı, bir kardeşliği yaratamazsak Türkiye'de bunu yaratmak çok zor olur. Onun için diyorum ki 1983'ten beri bu şeref duyduğum okulun bir öğrencisi olarak diyorum, 30 tane kurultay yaşadık. O kurultaylarda, hiç birimizin hafızasında Türkiye'nin geleceği ile ilgili kalan anılar yok. Burada bir çok arkadaşımızla o kurultaylarda zaman zaman karşı karşıya, zaman zaman da bir araya geldik. Ne için bir araya geldik, ne için karşı karşıya geldik, hiç birimiz kavrayamadık. Eğer bugün, bu ceberut iktidarla mücadele ediyorsak, geriye dönüp hepimizin bir özeleştiri yapması gerektiğine inanıyorum'' diye konuştu.



Önemli bir süreçten geçtiklerini belirten Tekin, geçmiş dönemlerde karşılarında sadece bir veya bir kaç siyasi parti olduğunu şimdi ise devletin bütün kurumlarının karşısında olduğunu ileri sürdü.

'O arkadaşlarımız ciddi hata yapmıştır, kişisel olarak kınıyorum...'



Medyaya da eleştirilerde bulunan Tekin, bazı gazetelerde, milletvekillerinin emekliliğine ilişkin düzenlemeyi sanki CHP çıkarmış gibi haberler yapıldığını söyledi.



Tekin, şöyle devam etti:



''İki tane arkadaşımızın hatasından dolayı, bütün gazetelere bakıyorsunuz iki tane CHP'li milletvekili var, nerede bu yasayı getiren kim kardeşim? Bu yasanın öncüleri kim? Niye onlar gazetelerde yok? Evet o arkadaşlarımız ciddi hata yapmıştır, kişisel olarak kınıyorum. CHP olarak bunun gereği yapılacaktır. Ama elinizi vicdanınıza koyun, gazetelerinizin sayfalarına alırken, bu teklifi kim getirdi, bu teklif gruba gelirken CHP reddetmedi mi? Sayın Meclis Başkanı siz çok iyi biliyorsunuz, grupbaşkanvekili arkadaşlarımız size bu yasayla ilgili düşüncelerini söylemediler mi? Ama gazete sayfalarına baktığınızda sanki bir iktidar partisi AKP yokmuş, sadece Türkiye'yi CHP yönetiyormuş ve iki tane arkadaşımız bu yasayı çıkarmışlar. Elinizi vicdanınıza koyun, mücadelemiz sadece bu iktidarla değil. Devletin bütün kurumlarıyla. Dün geçen yasada CHP'nin en ufak bir katkısı yok. Sadece ve sadece iki arkadaşımızın yanlışları dolayısıyla bunlar bugün haber olmuş. Eğer iktidar partisi bir yasa getiremiyorsa, muhalefet partisinin getirmiş olmasının bir anlamı yok. Orada geçmesi de mümkün değil. Keşke öyle kolay olsa yarın hemen özellikle tutuklu milletvekillerimizle, binlerce tutuklu aydınla ilgili yasa teklifi veririz. Burada yanlış yapan arkadaşlarımız gerekli cezayı göreceklerdir.''



Dün İzmir'de olduklarını anımsatan Tekin, bütün CHP'li belediyelerde müfettişlerin olduğunu ileri sürdü.



Tekin, ''Eğer yüreğiniz varsa, şeffaf, temiz belediyecilik istiyorsanız gelin parlamentoda bir komisyon oluşturalım. Öncelikli olarak CHP'li belediyeleri inceleyelim, sonra da dönelim AKP belediyelerini inceleyelim. Var mısınız buna? Yok. Niye? Çünkü bütün kentleri adeta rant merkezine döndürdünüz'' dedi.



Öte yandan CHP Ankara İl Başkanı Zeki Alçın yarın gerçekleştirecekleri partiye katılım töreninin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Aydın Menderes'in cenazesine katılacağından dolayı ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.