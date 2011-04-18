-TEKİN: KUSUR VARSA BENİMDİR İSTANBUL (A.A) - 18.04.2011 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve diğer yöneticilerin, örgütlerin milletvekili aday listelerinde eşit şekilde temsil edilmesi için çok çalıştığını belirterek, ''Burada, bir eksik ya da kusur varsa örgütlerden sorumlu biri olarak bu kusur benimdir, bu böyle bilinsin. Bazı arkadaşlarımızın kırgınlıklarını fark ediyorum ama gün dargınlık günü değil, gün Türkiye'nin odaklandığı CHP iktidarıdır'' dedi. İstanbul İl Örgütünün İstanbul WOW Otel'de düzenlediği yemekte konuşan Tekin, Türkiye'nin Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimlerinden birinin gerçekleşeceğini belirterek, seçmenin beşte birinin yaşadığı İstanbul'da CHP örgütünün büyük bir heyecanla seçimlere hazırlandığına yakından tanık olduğunu söyledi. Tekin, çok sayıda örgüt emekçisinin seçim öncesi talepleri olduğunu vurgulayarak, ''Gönül isterdi ki bir çok arkadaşımızın bu taleplerine cevap verebilseydik ama çok kolay değildi. Gerek Genel Başkanımız gerekse diğer arkadaşlarımız, örgütlerin eşit şekilde temsil edilmesi için çok çalıştı. Bütün bunlara rağmen her zaman vefalı davranan örgüt emekçilerimiz önümüzdeki süreçte de bu vefalarını göstermeye devam edecektir. Burada, bir eksik ya da kusur varsa örgütlerden sorumlu biri olarak bu kusur benimdir, bu böyle bilinsin. Bazı arkadaşlarımızın kırgınlıklarını fark ediyorum ama gün dargınlık günü değil, gün CHP iktidarıdır. Bu çaba içerisinde olacağınızı biliyorum'' diye konuştu. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün açıkladığı AK Parti Seçim Beyannamesi'nin ''uçuk kaçık'' olduğunu savunarak, buna karşın bütün televizyon kanallarında 1 saat 45 dakika boyunca yayımlandığını söyleyen Tekin, aynı hassasiyetin muhalefet partilerine de gösterilmesini umut ettiğini belirtti. Tekin, Başbakan Erdoğan'ın, yoksulluğu, yolsuzluğu ve yasakları bitireceği vaadinde bulunduğunu anımsatarak şöyle konuştu; ''Türkiye'de 2001-2010 arasındaki 10 yıllık süreçte yoksul insan sayısı 13 milyona yaklaşmış. Demek ki, Sayın Başbakan yoksullukta sınıfta kaldı. Yolsuzluğa gelince Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir şekilde AKP iktidarı döneminde oldu. Sayın Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı iki dosya ile Sayın Başbakan'ın iki Genel Başkan Yardımcısı istifa etmek zorunda kaldı. Yani yolsuzulukta da Sayın Başbakan sınıfta kaldı. Yasaklara gelince de durum çok kötü. Yasaklar konusunda Türkiye Avrupa'da birinci, dünyada 53'üncü sırada. Görüldüğü gibi Sayın Başbakan açıkladığı tüm projelerde sınıfta kalmıştır. Sayın Başbakan İstanbul ile çok yakından ilgileniyor. Sayın Topbaş 2005'te (İstanbul'un anayasasını yapacağım) demişti. Hatta biz de CHP olarak buna destek verdik, İstanbul'un planlı bir kent olması için. Ama aldıkları 3'üncü köprü kararıyla anayasalarını kendileri delmiş oldu. Çok unutkan bir toplumuz, özellikle hatırlatmak istiyorum. 1994'te belediye başkanı adayı olan Sayın Başbakan 'Seçilirsem İstanbul'a vize uygularım' demişti. Gerekçe olarak da 'İstanbul bu nüfus yoğunluğunu kaldıramaz' demişti. O zaman İstanbul'un 6 milyon olan nüfusu şimdi 13 milyon oldu. Ey Sayın Başbakan, 6 milyon iken (vize uygulamalı) diyordun, şimdi çıkmış 30 milyonluk İstanbul yaratmak istiyorsun. Sayın Başbakan, uçuk projelerine ihtiyacımız yok. Eğer yapacaksanız İstanbul'da dokuz yıldır yapamadığınız ulaşım, deprem, altyapı ve planlama sorunlarını çözün.'' Tekin, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın planlarının İstanbul'un ciğerlerini ve su havzalarını yok etmeyi amaçladığını savunarak, bu katliamın karşısında CHP'nin duracağını, Başbakan Erdoğan'ın uçuk kaçık projelerle halkın gündemini değiştirmeye çalıştığını ileri sürdü. -AİLE SİGORTASI PROJESİ- CHP'nin çok önemsediği ''Aile Sigortası'' projesinin üzerinde Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun çok çalıştığını belirten Tekin, şöyle devam etti: ''Sayın Genel Başkanımız Aile Sigortası'nı açıklarken Sayın Başbakan, 'kaynağı nedir?' diye sormuştu ve Sayın Genel Başkanımız 'Kaynak benim' demişti. CHP'nin çok önemli projeleri var aile sigortası gibi. Bu projeleri sizler kapı kapı dolaşarak anlatacaksınız. Önümüzdeki süreçte önemli bir dayanışmaya ihtiyacımız var. Bu dayanışma içinde olacağınızı biliyorum. CHP'nin 45 yıldır iktidar yüzü görmemesine rağmen hiç bir partili partisini terk etmedi. Bu ruh oldukça CHP her zaman yoluna kararlılıkla devam edecektir.'' Tekin'in konuşması öncesinde CHP İstanbul İl Başkanı Bahri Şahin, partisinin ilçe başkanlarını, gençlik ve kadın kolları temsilcilerini sahneye davet ederek salonda bulunanlara tanıttı. Gecenin sonunda partililer, sahneye çıkan CHP milletvekili adaylarından Sabahat Akkiraz'ın türküleriyle halay çekti. Halaya, Gürsel Tekin ile Bahri Şahin de katıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziantep'ten İstanbul'a gideceği uçağın motoruna kuş girmesi nedeniyle sefer iptal edilince Şanlıurfa'dan Ankara'ya dönmek zorunda kaldığı için programında olmasına rağmen yemeğe katılamadı.