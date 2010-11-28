-TEKİN: KURULTAY KARARI ALINMADI ANKARA (A.A) - 28.11.2010 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, olağanüstü kurultaya gitme yetkisinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nda olduğunu belirterek, ''Genel başkanımız, bu konuda herhangi bir karar almış değildir. Böyle bir karar alınmış olsa kamuoyuyla paylaşılır'' dedi. Tekin, CHP Mamak İlçe Başkanlığı'nı ziyareti öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. ''CHP'de kurultay olacak mı?'' sorusuna Tekin, ''Defalarca söyledik, yine söylüyoruz; bu konuda il başkanlarımız, milletvekillerimiz, partimizin çeşitli kurulları sadece genel başkanımıza bu yetkiyi verdi. Genel Başkanımız bu konuda herhangi bir karar almış değildir. Böyle bir karar alınmış olsa, kamuoyuyla paylaşılır'' karışılığını verdi. ''Kurultay için Atatürk Spor Salonu rezerve edildi mi?'' sorusuna da Tekin, kurultay kararı verilmediği için böyle bir durumun söz konusu olmadığı yatını verdi. Mamak ilçesinde çeşitli ziyaretler yaparak, pazar esnafıyla bir araya gelmek istediğini belirten Tekin, gündemlerinin kurultay olmadığını bildirdi. Türkiye'nin gündeminde çok önemli sorunların, sıkıntıların olduğunu ifade eden Tekin, ''Örneğin; Sayın Bülent Arınç, yargıyla ilgili 'çift başlı yargı olmaz referanduma gidilsin' diyor. Ben de Sayın Arınç'a şunu teklif ediyorum; Füze Kalkanı Projesini keşke referanduma götürebilseydik, acaba Türk halkı bu Füze Kalkanı konusunda ne düşünüyor diye'' dedi. ''Teşkilatlara uyarınız oldu, teşkilatlarda bir değişiklik bekleniyor mu?'' sorusu üzerine Tekin, ''Ben teşkilatlardan gelmiş bir insanım. Her kademede çalışmış bir insanım. Herkesin şunu çok iyi bilmesi lazım; CHP teşkilatları iktidarlardan beslenen bir teşkilat değildir. 33 yıldır iktidarın dışında olmasına rağmen dirençle partisine, örgütüne sahip çıkan arkadaşlarımız var. Eksikler vardır, eksikleri tamamlayacağız, yolumuza devam edeceğiz'' diye konuştu. Tekin, daha sonra Mamak İlçe Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldi. Burada partililere seslenen Tekin, iktidarı hedeflediklerini ve bu yönde çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti. Mamak Semt Pazarını ziyaret eden Tekin, esnafın sorunlarını dinleyerek, bir süre sohbet etti. Pazar'da ''Göğüs kanseri olduğunu'' belirterek yardım isteyen Marifet Naz isimli bir kadına da kartını veren Tekin, Şeyhşamil Zabıta Karakolu'nda da zabıtalarla görüştü, pazar esnafı tarafından ikram edilen üzümden yedi.