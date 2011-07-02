Tekin: Kurşun sesinden Tunceli'de uyuyamadım!

T24 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, TBMM'nin şu an konuşması gereken en önemli konunun Kürt sorunu olduğunu belirterek, 'Ben bu gece Tunceli'de kaldım. Sabaha kadar helikopter sesi ve kurşun sesleri ile uyuyamadık' dedi.













Tunceli’ye, bir düğün törenine katılmak için gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, bugün basın toplantısı düzenledi. CHP grubunun yemin etmemesi ile ilgili değerlendirmede bulunan Tekin, siyasi partilerin demokrasiler içinde yapabileceği eylemler olduğunu söyledi. Eylemlerini sonuç alıncaya kadar devam ettireceklerini belirten Tekin, "Bu eyleme yönelik özellikle AKP yetkililerinin ve sayın Başbakanın söylemleri doğrusu beni dehşete düşürüyor. AKP’ye açılan kapatma davasını isim vermeden eleştiren Başbakan Recep Tayip Erdoğan ’milletin iradesine kimse ipotek koyamaz’ demiş. Şimdi siz kendinize gelince millet iradesi diyeceksiniz, size yönelik bir saldırı olunca hukuku yargıyı yok sayacaksınız. Ama başka bir siyasi parti böyle bir olayla karşı karşıya kalınca dönüp demokrasi dersi vereceksiniz. Bu kadar da iki yüzlülük olamaz. Demokrasi çifte standart istemez" dedi.





Kurulty tartışması: Bize ulaşan imza yok



Tekin, basın toplantısını izleyen gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Parti içi muhalefetin başlattığı kurultay çalışmalarının hatırlatırlatılması üzerine Tekin, "Şu ana kadar bize ulaşan herhangi bir imza yok. Sadece kamuoyunun da bildiği ve bizimde basından takip ettiğimiz arkadaşlarımız Türkiye’de 40 ilde toplantı yapmış. İmza toplamak için ayın 6’sında eğer gerekli imzalar toplanmış ise bize ulaşır. 640-650 imza toplanırsa tabiki biz de kurultay iradesine her zaman saygılıyız. Ama gördüğüm kadarıyla daha imzalar gelmeden birçok imza geri çekildi" diye konuştu.





'İnsanlar hâlâ kurşun sesleriyle uyuyor'



CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, parlamentonun ve Türkiye’nin konuşması gereken en önemli sorunun Kürt sorunu olduğunu belirterek şöyle dedi: "Ben bu gece Tunceli’de kaldım. Sabaha kadar helikopter sesi ve kurşun sesleri ile uyuyamadık. Olağan bir durum söz konusu değil. Bu durum sadece Tunceli içinde geçerli değil, bütün Güneydoğu illerine gittiğinizde oralarda da ciddi sorunların yaşandığı biliniyor. Ancak bu sorunların görmezlikten gelinmesi Türkiye için hayra alamet bir sorun değildir. İktidarın ivedilikle, iktidarı ile muhalefeti ile bu sorunun çözümü konusunda ne yapılacaksa çok hızlı bir şekilde yapması gerekiyor. 12 Eylül’den bugüne kadar bölgede olağan bir durum söz konusu değil. İnsanlar hala kurşun sesleri ile uyuyorsa bu seslerle uyumaya çalışıyorsa, burada çok ciddi sorunların olduğunu herkesin bilmesi gerekiyor. Bu sorunlar ötelenecek sorunlar değil. Öelene ötelene bugünlere gelindi. Asıl olarak başbakanın ve iktidarın ve diğer siyasi partilerin bu konudaki sorunu çok hızlı bir şekilde bu sorun nasıl çözülecekse , parlamentoda nasıl görüşülecekse bunu çözmesi gerekiyor. Aksi taktirde ötelenirse çok daha zorlaşacağı bellidir."





'Sivas'ta yapılanlar faşizan bir örnektir'



Sivas olaylarının 18’inci yılı nedeniyle düzenlenen anma programına izin verilmemesine tepki gösteren Tekin, "Kabul edilecek bir durum değil. Böyle faşist bir anlayışı kabul etmemiz mümkün değil" diye konuştu.





