-Tekin: Haberin doğru olmadığı ortaya çıktı KARABÜK (A.A) - 07.10.2011 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, Deniz Feneri e.V bağlantılı soruşturmanın eski savcısıyla bazı CHP'li milletvekillerinin yemekte buluştuğuna yönelik iddialarla ilgili ''Haberin doğru olmadığı ortaya çıkmıştır'' dedi. Gürsel Tekin ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Zeki Gündüz, Karabük'te esnaf ziyaretinde bulundu. Tekin, Ankara değil, Anadolu merkezli bir parti olduklarını belirterek, seçimlerden sonra sorunları yerinde görüp parlamentoya taşımak için illeri gezdiklerini ve esnafla sohbet ettiklerini, şimdiye kadar 21 kent gezdiğini söyledi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a, annesi Tenzile Erdoğan'ın vefatı dolayısıyla başsağlığı dileyen Tekin, daha sonra basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı. ''Deniz Feneri e.V bağlantılı soruşturmanın eski savcısıyla bazı CHP'li milletvekillerinin yemekte buluştuğuna yönelik haberlerin hatırlatılması'' üzerine Tekin, şöyle konuştu: ''Haberin doğru olmadığı ortaya çıkmıştır. Bu olayda kim, kimlerle yemek yenildiğine bakacağına, Deniz Feneri davasında köstebek bakana veya ilişkisi olanlara baksa bizim basınımız daha faydalı olur. Bu bakanı elbette açıklayacağız. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir şey söyleyip de açıklamadığı olmamıştır. Bugüne kadar iktidarın, Başbakanın ya da iktidar yetkililerinin bu kadar ciddi bir iddia konusunda sesiz kalmaları da manidardır. Yani bir bakan tarif edilecek, çıkıp da 'kim kardeşim bu bakan' deme cesareti gösterilmeyecek. Bu bugüne kadar olmuş şey değildir. Sanıyorum Genel Başkanımız Salı günü bunu kamuoyuyla paylaşacaktır.''