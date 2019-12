Tekin: Genel Başkan'ın yanında duracağım

T24 -

Adı kulislerde CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri arasında geçen ancak listeye giremeyen Tekin, Genel Merkeze gelerek, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü.Görüşmenin ardından gazetecilere açıklama yapan Tekin, ''MYK'da yer almamasının kendisi açısından sürpriz olup olmadığı ve bundan sonra nasıl bir yol izleyeceği'' sorusu üzerine şunları söyledi:''Elbette Sayın Genel Başkanımızın hazırlamış olduğu bir liste vardı, kendisinin çalışabileceği bir ekiptir, buna da saygı duyarız. Bütün arkadaşlarımız son derece beceriklidir, hiçbir sorun yok. Takdir Genel Başkanımızındır. Kendisine ve arkadaşlarımıza da başarılar diledik. Sayın Genel Başkanımızla veya arkadaşlarımızla bizim kişisel bir sorunumuz olmaz. Biz, hayatımızın her alanında partimizin bir an önce iktidar olması için mücadele etmişizdir.''Tekin, ''İstanbul'a dönüyorum derken, İstanbul İl Başkanlığına devam edecek misiniz'' sorusunu yanıtlarken, kendisinin her türlü göreve hazır olduğunu ifade etti.''Parti Meclisinden istifa edecek misiniz'' sorusuna Tekin, ''Sayın Genel Başkanımız uygun görürse yaparım'' karşılığını verdi.Tekin, CHP Genel Sekreteri Önder Sav ile aralarında herhangi bir kırgınlık olup olmadığı sorusu üzerine de ''Hayır, hiç kimseyle... 25 yıldır siyaset yapıyorum, hayatımın hiçbir alanında, hiçbir partili arkadaşımla kırgınlığım olmamıştır. Yarın da olmayacaktır, bu bir siyasi yarıştır, gayet normaldir. Benim hiç kimseyle bir kırgınlığım söz konusu değil. Sayın Genel Başkanımla ben bütün düşüncelerimi paylaştım, Sayın Genel Başkanım benim İstanbul'a gitmemi önerdi, İstanbul'a gidiyorum'' diye konuştu.Tekin, gazetecilerin ''İstanbul'a gidişi, İstanbul İl Başkanlığı'na devam edeceksiniz diye yorumladık'' sözleri üzerine, ''Nasıl yorumlarsanız, bilmiyorum'' karşılığını verdi.