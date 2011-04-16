-TEKİN: DAKİKA BİR, İNKAR BİR ANKARA (A.A) - 16.04.2011 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, ''Başbakan seçim bildirgesini okurken dün ne dediğini unuttu ve bir kez daha halkı kandırmaya kalkıştı. Yani dakika bir, inkar bir'' dedi. Tekin, yaptığı yazılı açıklamada, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün açıkladığı AK Parti Seçim Beyannamesi'ne ilişkin değerlendirmede bulundu. Başbakan Erdoğan'ın seçim bildirgesini okurken ''dün ne dediğini unuttuğunu ve bir kez daha halkı kandırmaya kalkıştığını'' savunan Tekin, ''Yani dakika bir, inkar bir. Sayın Başbakan 2023'ü vadediyor ama dün söylediğini bugün unutuyor. Sayın Genel Başkanımızın 'Ergenekon'un savcısı Sayın Başbakan' sözlerini yalanlamaya çalışıyor'' görüşünü ifade etti. Tekin, açıklamasında şunları kaydetti: ''Sayın Başbakan 15 Temmuz 2008'de partisinin grup toplantısında diyor ki hukuki süreç henüz işlerken, 'Bizler, izliyor ve değerlendirmesini de buna göre yapıyoruz. Biz kendimize hiçbir vasıf tayin etmemişken, bize de savcılık görevini sağ olsun yine onlar veriyorlar. Bu da güzel bir şey. Niye? Savcı millet adına vardır. İddia makamı millet adına oradadır ve biz de millet adına hakkı aramanın, hakkı savunmanın gayreti içerisindeyiz. Eğer bu anlamda savcılıksa, evet savcıyım'. Bu sözler, 'Ben savcı olduğumu söylemedim' diyen Sayın Başbakan'a aittir. İnanmıyorsa, hem grup konuşmasına hem 16 Temmuz 2008 tarihli Vatan gazetesine, ona da inanmıyorsa 16 Temmuz 2008 tarihli Yeni Şafak'a baksın. 'Savcıyım' dediğini Yeni Şafak'ta bile görecektir. Ne demişler, yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Tenzih ederek söylüyorum ama Sayın Başbakan'ın mumu yatsıyı da beklememiş ve daha konuşması bitmeden sönmüştür.''