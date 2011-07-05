-TEKİN: BEDELİNİ ÖDEMEYE RAZIYIZ TBMM (A.A) - 05.07.2011 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, partisinin milletvekillerinin yemin etmemesine ilişkin, ''Bu konuda haklı mücadelemizin sonuna kadar arkasında olacağız. Seçim de olabilir. Bedeli neyse bu bedeli ödemeye razıyız'' dedi. Tekin, TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, ''AK Parti'li Salih Kapusuz'un söylediği iddia edilen bazı cümleler var. Sizin de aralarında olduğunuz 3 milletvekilinin 'Ergenekon'dan tutuklanacağına dair. 'Ergenekon' ile nasıl bir ilişkiniz olabilir'' sorusu üzerine Tekin, ''Doğrusu Sayın Milletvekili bunu yalanladı ama orada tanık olan bizim milletvekilimiz aynı zamanda bir gazeteci ve iki tane çalışanın bulunduğu ortamda bu söyleniyorsa çok vahim olaydır'' dedi. Hayatlarının hiçbir alanında veremeyecekleri bir hesap bulunmadığını belirten Tekin, şöyle devam etti: ''Görünen o ki bugüne kadar 'Ergenekon' yargılanması dahil bu süreç sadece siyasiler tarafından götürülmüştür. Bunun en somut örneği de Sayın Başkan'ın ifadesidir. AKP yetkilileri aynı zamanda savcılığa soyunmuştur ama unutmasınlar hayatımızın hiçbir alanında veremeyeceğimiz hesap yoktur. Hayatımızın hiçbir alanında da kimseye boyun eğmedik. Eğer gerçekten söylenmişse vahim olaydır. Bunu şiddetle kınıyorum, ispata davet ediyorum. Hiç kimsenin gücü bize yetmez. Sadece ve sadece bizim ilişkide olduğumuz milletimiz, halkımız var onun dışında Allah'tan korkarım başka da kimseden korkmam.'' Tekin, bir başka gazetecinin, ''Eğer 3 oturuma daha katılmazsanız yok sayılacaksınız. '15 Temmuz'da son tarihtir' denildi. Yemin etmeme eğilimini sürdürecek misiniz'' sorusuna, ''CHP, tarihi boyunca şantajlara, tehditlere asla boyun eğmemiştir. Özgürlük ve demokrasi mücadelesi konusunda ödenecek ne bedel varsa bu bedeli ödemeye hazırız. Biz demokrasi mücadelesi veriyoruz. Bu konuda haklı mücadelemizin sonuna kadar arkasında olacağız. Seçim de olabilir. Bedeli neyse bu bedeli ödemeye razıyız'' yanıtını verdi.