Tekin: AKP 100 işadamından para topladı

CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, Eyüp’teki arsa için ’AKP’ye il binası yapılacak’ diye onay alınmasının yanı sıra, 100 kadar işadamından da yine bu gerekçeyle para toplandığını söyledi. Tekin, "Şu an milletvekili olan eski AKP İstanbul İl Başkanı cevap vermezse, hangi işadamlarından para toplandığını da açıklayacağım" dedi.



Atasay Kuyumculuk’un sahibi Cihan Kamer’in, merhum Hasan Doğan ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş’ın dünürünün 2004’te satın aldığı Eyüp’teki arsanın 2005’te yeşil alandan çıkarılmasıyla ilgili tartışmalar büyüyor. CHP İl Başkanı Gürsel Tekin, AKP’nin bu arsa için Belediye Meclisi’ndeki diğer partilerden "AKP’ye il binası yapılacak" diye onay almasının yanı sıra, aynı gerekçeyle 100 işadamından da bağış topladığını ileri sürdü. Büyükşehir Belediye Meclis Başkan Vekili adayı Gürsel Tekin CHP’nin kandırıldığı "Centilmenlik zabıtları"yla ortaya çıkan Eyüp’teki arazi için AKP’nin 100’e yakın işadamından para topladığını iddia etti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kemal Kılıçdaroğlu’yla basın toplantısı düzenleyen Gürsel Tekin, şunları söyledi:



'Eski başkan söylesin'



"Burası ilk kez AKP binası için alındı. 100’e yakın işadamından bağışlar toplandı. Şu an milletvekili olan AKP’nin İstanbul eski İl Başkanı cevap vermezse, hangi işadamlarından para toplandığını da açıklayacağım. Başbakanı İstanbul korkusunun sardı. Çünkü beslendikleri kaynak İstanbul. Sayın Kılıçdaroğlu gelirse bu kaynakları kesecek ortada kalacağız korkusu.(CHP Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Sevigen’in adının CHP-AKP rant ittifakı iddialarına karışmasıyla ilgili) 2005 Yerel Yönetimler Yasası’ndan sonra plan değişikliği sadece Büyükşehir Belediyesi’ne verildi. Bunun altını çizerek söylüyorum. Yani kendilerine suç ortağı aramasınlar.



'CHP olarak dava açtık'



İkincisi, Eyüp’teki arsayla ilgili işi CHP de biliyordu, oy vermişler. Maksat burada suç ortağı aramaksa, bu suçu itiraf etmek demektir. Sayın Topbaş bunu itiraf ediyorsa, burada bizim de eksiklerimiz varsa özür dileriz. Ama bununla ilgili arsa aleyhine CHP olarak dava açmışız, önümüzdeki günlerde bunu da tüm belgelerle sunacağız." Başbakan Tayyip Erdoğan, arsa rantını ortaya çıkaran Hürriyet’e "Buraya AKP İstanbul İl Teşkilatı’nı yapacaklar yazmışlar. Eline diline dursun" tepkisi göstermiş, ancak meclis tutanaklarında AKP’lilerin CHP ve diğer partililere "Buraya AKP İl binasını yapacaklarını" söyleyip, arsayı yeşil alandan çıkardığı anlaşılmıştı.

