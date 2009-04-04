Tekin Akmansoy jübile yaptı

Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda düzenlenen, Erkan Özerman ile Deniz Adanalı’nın sunuculuğunu üstlendiği özel gecede, sanat dünyasının ünlü isimleri Akmansoy’un yanındaydı. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un da bir çelenk gönderdiği jübile gecesinde, usta oyuncu 40 yıl önce rol aldığı “Göktaşı” adlı oyunu sahneye koydu.Bu arada oyunda Auguste’yi canlandıran Akasya Asıltürkmen’in bir ressama poz verdiği sahnede çırılçıplak soyunacağı iddiası da asılsız çıktı. Asıltürkmen’in çok konuşulan o sahnede yalnızca sırtı gözüktü.