T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Tekin Akmansoy jübile yaptı

“Kaynanalar” dizisindeki Nuri Kantar tiplemesiyle hafızalara kazınan Tekin Akmansoy, sahnede geçen 70 yılın sonunda jübile yaptı.

04 Nisan 2009 03:00

“Kaynanalar” dizisindeki Nuri Kantar tiplemesiyle hafızalara kazınan Tekin Akmansoy, sahnede geçen 70 yılın sonunda jübile yaptı.

Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda düzenlenen, Erkan Özerman ile Deniz Adanalı’nın sunuculuğunu üstlendiği özel gecede, sanat dünyasının ünlü isimleri Akmansoy’un yanındaydı. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un da bir çelenk gönderdiği jübile gecesinde, usta oyuncu 40 yıl önce rol aldığı “Göktaşı” adlı oyunu sahneye koydu.





Bu arada oyunda Auguste’yi canlandıran Akasya Asıltürkmen’in bir ressama poz verdiği sahnede çırılçıplak soyunacağı iddiası da asılsız çıktı. Asıltürkmen’in çok konuşulan o sahnede yalnızca sırtı gözüktü.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24