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Politika

Tekin: 8 parti CHP'ye katılmak istiyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, sekiz siyasi partinin CHP çatısı altına gireceğini söyledi.

20 Aralık 2010 02:00

T24 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, sekiz siyasi partinin CHP çatısı altına gireceğini söyledi. CHP'ye katılmak isteyen partilerin isimlerini açıklamayan Tekin, "Bu seçim ittifakı değil, CHP çatısı altında birleşmektir" dedi.

CHP genel merkezinde bir grup gazeteci ile sohbet eden Gürsel Tekin, kadın kotası konusundaki itirazda son kararın verildiğini söyledi.

Gürsel Tekin, "İlçe Seçim Kurulu'nun kararı son karardır" dedi.

Tekin, kurultay divanında görev yapan Bingöl İl Başkanı'nın delege olmaması nedeniyle yapılan itirazları da değerlendirdi; "Sema Kaygalak mayıs ayındaki kurultayda da divandaydı. O zaman neden kimse itiraz etmedi?" diye konuştu.

Tekin, parti meclisindeki bazı üyelerin isimlerinin eksik yazıldığına ilişkin iddialara ise, "Bundan bir şey çıkmaz. Milletvekili seçiminde de bazı yanlışlar oluyor. Kimsenin milletvekilliği düşmüyor" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı, sekiz siyasi partinin CHP çatısı altına gireceğini söyledi. CHP'ye katılmak isteyen partilerin isimlerini açıklamayan Tekin, "Bu seçim ittifakı değil, CHP çatısı altında birleşmektir" dedi.

CHP'li Tekin, parti içi meselelerle uğraşmayan il ve ilçe örgütlerin başarılı örgütler olduğunu da savundu; örgütte değişim sinyali verdi.

Gürsel Tekin, "Örgütleri deneyeceğiz. Üretenlerle tüketenleri ayıracağız" dedi.

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