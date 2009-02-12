Tekila düellosu öldürdü

Türk barmen Almanya'da düzenlediği içki içme yarışması sonunda 15 yaşındaki bir gencin ölümüne neden oldu.



Almanya'da sahibi olduğu barda düzenlediği içki içme yarışması sonunda 15 yaşındaki bir gencin ölümüne neden olduğu iddia edilen bir Türk, dün yapılan duruşmada kasıtsız adam öldürmekle suçlandı.



Savcılık, 25 Şubat 2007'de meydana gelen olayda. Aytaç G.'nin (28), barına gelen gençle içki içme yarışmasına girdiğini iddia ediyor.Gencin 45 "shot" tekila içtiği, G/ninse içkiden çok su içtiği öne sürülüyor. G. ise içki içme yarışması düzenlediği şeklindeki suçlamayı reddederek, gencin kendi barına geldiğinde zaten sarhoş olduğunu, kendisine sadece bir bira verdiğini söylemişti. Olaydan sonra kornaya giren Alman genç, yaklaşık bir ay komada kaldıktan sonra ölmüştü. Gencin kanında yüzde 0.44 oranında alkol tespit edilmişti.