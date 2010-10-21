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Politika

Tekgıda-İş'ten tekel işçilerine cevap

Tekgıda-İş yaptığı açıklamada oturma eylemine başlayan tekel işçilerini provokasyon yapmakla itham etti.

21 Ekim 2010 03:00

 T24 - Tekgıda-İş sendikasının tekel işçilerinin Ankara'daki direnişinden sonra verdiği sözleri tutmadığı gerekçesiyle İstanbul'daki Tekgıda-İş binası önünde oturma eylemine başlayan tekel işçileri için sendika, kamuoyunu yanıltıyorlar, dedi.

Tekgıda-İş Sendikası, ''TEKEL işçilerinin sahipsiz bırakıldığı'' iddialarıyla yola çıkan bazı kişilerin, TEKEL işçilerinin mücadelesini kendilerinin sürdürdüğü söylemleriyle kamuoyunu yanıltmaya çalıştıkları açıklamasını yaptı.


Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, Tekel işçilerinin eyleminin, konunun İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından Anayasa Mahkemesi'ne taşınması üzerine, hukuki süreç sonuçlanana kadar eylemlerin dondurulmasına karar verildiği anımsatılarak şunlar kaydedildi:


''Sendikamız, hukukun üstünlüğüne ve hukuk devletine olan saygısı nedeniyle, Anayasa Mahkemesi'nde devam eden yargılama süreci boyunca, itidal ve sağduyu ile bekleme kararındadır. Bu çerçevede üyelerimize de duyuru yapılarak, olası ve çalışanların lehine çıkacak bir karar sonrasında hak kaybına uğramalarını engellemek açısından 4/C statüsüne müracaat etmeleri telkin edilmiştir. Nitekim, birkaç kişi dışında neredeyse bütün TEKEL çalışanları 4/C;ye müracaatlarını yapmışlardır ve peyderpey atama işlemleri tamamlanmaktadır.


Hal böyle iken, TEKGIDA-İŞ'in ''TEKEL işçilerini sahipsiz bıraktığı'', iddialarıyla yola çıkan bazı kişiler, sendikamızın tüm mücadeleci geçmişini ve sınıfsal çıkarlar adına başardıklarını yok sayıp, TEKEL işçilerinin mücadelesini kendilerinin sürdürdüğü söylemleriyle, bu mücadeleye gönül ve destek vermiş emek dostlarını da yanına alma girişimlerinde bulunarak, kamuoyunu yanıltmaya çalışmaktadırlar. Tüm kitlesel eylemler ve mücadeleler esnasında, hareketi amacı dışına çıkarmak isteyen veya bu işten kişisel hesaplarla nemalanmaya çalışan bir takım art niyetli kişilerin olması son derece olağan bir durumdur.''


Açıklamada ayrıca TEKGIDA-İŞ Sendikası'nın bu tür provokasyonlara prim vermemek kararlılığını taşıdığı vurgulandı.

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