Tekgıda-İş Başkanı açlık grevi hazırlığında

T24 -

Başbakan'dan sendika başkanına: Avucunu yalarsın

TEKEL işçileri eylemlerinin 40. gününde yağışa karşı Türk-İş Genel Merkezi çevresine kurdukları brandanın altına sığınarak, sarındıkları battaniyelerler ısınmaya çalışıyor. Çankaya Belediyesi'nden temin ettikleri çöp varillerini soba olarak kullanan işçiler, çevredeki esnafın verdiği odun ve çeşitli malzemeleri yakıyor.İşçiler, ısınmak için zaman zaman da çevredeki bar ve kafelere misafir oluyor. Isınmak için varillerin etrafında toplanan işçiler, hükümet aleyhine sloganlar atıyor.Çeşitli sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler ve sendikalarla, öğrenci grupları ve bazı vatandaşların işçilere desteği de sürüyor. İşçiler, yardımlarla kurulan çay ocaklarından sıcak çay ve yemek ihtiyaçlarını karşılıyor. Bazı vatandaşlar da evlerinde yaptıkları yemekleri işçilerle paylaşırken, yardımlar kapsamında işçilere meyve ve tatlı da dağıtılıyor.İşçilere destek ziyaretleri de devam ediyor.TEKEL işçilerinin açlık grevine dün ara verilmişti. İşçilere hitap eden Tekgıda-İş Genel Başkanı Türkel, "Bu ayın 26'sına kadar hükümetle görüşmelerden sonuç alınmazsa ben de açlık grevine başlayacağım" dedi. Toplumun her kesiminden destek gördüklerini dile getiren Türkel, "Başbakan ve bakanlar dışında herkes bize destek veriyor" dedi.Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ise, Türkel'in, "Gerekirse hükümet deviririz" şeklindeki sözlerine tepki göstererek, "Neymiş? 'Hükümet devirirmiş'... Sen avucunu yalarsın, avucunu. Neyi deviriyorsun sen? 15 milyonluk temsilcisi olan AKP hükümetini devireceksin... Senin kaç tane üyen var ya, ne ile konuşuyorsun. Önce haddini bil. Haddini bil ve bizi söylemeyi düşünmediğimiz ifadeleri kullanmaya mecbur etmesinler" dedi.TEKEL işçilerine seslenen Başbakan Erdoğan, "Muhalefetin bu çirkin oyununa gelmeyin. Bu ülkede hiçbir zaman ülkenin aydınlık geleceğini düşünmeyen, o marjinal örgütlerin tuzağına düşmeyin. Kışkırtmaların, istismarın aleti olmayın" ifadesini kullandı."Devlette verimlilik yok. Depolarda duruyorlar, aydan aya maaşı alıyorlar. Ne üretim, ne şu, ne bu. Böyle bir şey yok. Böyle mi sürecek bu kardeşim. Bu ülke, bu devlet ayda Tekel işçilerine 40 trilyon maaş ödüyor ve biz bu maaşla en az 3-4 kat işçiyi istihdam edebiliriz" diyen Başbakan, "Bu imkanı bekleyen benim vatandaşım var ama biz ne dedik? Devlet artık bu işlerden çekilecek, özel sektör bu alana girecek" diye konuştu.Süreç boyunca toplu olarak hareket edeceklerini, kişisel kararlara izin vermeyeceklerini belirten Türkel, örgüt disiplini dışındaki kararların beklenmeyen sonuçlara yol açabileceğini ifade etti.