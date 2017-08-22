Tekfen'in kurucusu işadamı Feyyaz Berker vefat etti

İSTANBUL, (DHA) TEKFEN Holding ve TÜSİAD kurucularından ünlü iş adamı Feyyaz Berker yaşamını yitirdi.

Feyyaz Berker, 1925\'de Mersin\'de doğdu. Berker, İş hayatına askerlikten sonra Esenboğa Havaalanı inşaatında ilkin şantiye şefi, sonra laboratuvar ve araştırma bölümü başkanı olarak adım attı ve 1956 yılında Robert Kolej\'den sınıf arkadaşı Nihat Gökyiğit ile FN Danışmanlık şirketini kurdu. Bu şirket zamanla Tekfen Holding\'e dönüştü.

Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş., Türkiye, Ortadoğu, Kuzey Afrika, Kafkasya ve Orta Asya, Doğu ve Orta Avrupa\'da büyük başarıları olan uluslararası bir yüklenici olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Feyyaz Berker, çok çeşitli derneklerin kuruluşunda ve yönetimlerinde yer aldı. TÜSİAD Kurucu Yönetim Kurulu ve Yüksek İstişare Konsey Başkanlığı, Robert Kolej ve TEMA Mütevelli Heyetleri bunların arasında. Feyyaz Berker, kurucusu olduğu Tekfen Holding\'in Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden 2014 yılında sağlık sorunlarını gerekçe göstererek ayrılmıştı.

Berker\'in cenaze törenine ilişkin ilerleyen saatlerde açıklama yapılacağı bildirildi.

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