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Yaşam

Tekerlekli sandalyeye dönüşen yatak

Japon teknoloji devi Panasonic, engellilerin hayatını kolaylaştıracak tekerlekli sandalyeye dönüşebilen yatak geliştirdi.

18 Eylül 2009 03:00

Japonlar teknoloji devi Panasonic, engelli insanların hayatını kolaylaştırabilmek amacıyla geliştirdikleri tekerlekli sandalyeye dönüşen yatağın konsept ürününü tanıttı.

Daha çok televizyon ve müzik sistemleriyle tanınan, ancak birkaç yıldır tedavi merkezleri için malzeme de üreten elektronik şirketi Panasonic, bu kez de engellileri için bir ürün geliştirdi.

Engellilerin hayatını kolaylaştıracak uzaktan kumandayla idare edilebilen yatak, iki bölüme ayrılabilirken, ayrılan bölümlerden bir tanesinin tekerlekli sandalye olabilidiği belirtildi.

Yatalak engellilere hareket özgürlüğü

Yatalak engelilerin genellikle yataktan sandalyeye geçmek için yardım aldığın ve düşme olasılıklarını bulunduğunu belirten şirket yetkilileri, engellilerin arzuladığı hareket özgürlüğünün 'yarı robot' yatak ile sağlandığını açıkladı.

Yetkililer, yatağın sandalye, sandalyenin yatak haline geldiği sırada sorun çıkmaması için özel bir mekanizma geliştirildiğini belirterek, tekerlekli sandalyenin yoldaki engelleir algılayabildiğine ve yönün değiştirebildiğine de dikkat çektiler.

Kullanıcının güvenliğinin yanı sıra rahatlığını da düşünen şirketin geliştirdiği yatağın üzerinde hareket edebilen bir televizyonda bulunuyor.

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