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Yaşam

Tekerlekli sandalyesiyle rampa aşağı 60 kilometre hızla indi

Engelli vatandaş yolculuğunu şans eseri kaza almadan bitirdi

19 Eylül 2016 14:17

İzmir'de anayolda tekerlekli sandalyesiyle rampa aşağı yolu 60 kilometre hızla alan engelli vatandaş yolculuğunu şans eseri kaza almadan bitirdi.

DHA'nın haberine göre, olay, saat 08.00 sıralarında, Evka 5 Mahallesi 8809 sokak üzerinde meydana geldi. Evka 5 Mahallesi'nden rampa aşağı inen ve Anadolu Caddesi'ne bağlayan yolda, engelli bir vatandaş, tekerlekli sandalye ile kendini rampa aşağı salıverdi.

Yavaş yavaş tekerlekli sandalye ile hızlanan engelli vatandaş, otomobillerin arasında hızla ilerlemeye başlarken hızı yaklaşık 60 kilometreyi buldu.

Yaşanacak olası bir kazaya aldırış etmeden rampa aşağı hızla giden engelli vatandaş, hızlı yolculuğunu şans eseri kaza yapmadan bitirdi.

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İzmirÇiğliRampa aşağıengelli vatandaş

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