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Yaşam

Tekerlekli sandalyesi ile raylarda kaldı

Üstgeçitsiz demiryolunda, 1.5 ay önce hediye edilen tekerlekli sandalyesiyle raylara takılan emekli bir öğretmene tren çarptı.

14 Ağustos 2010 03:00

T24 - Bölge halkının bir ay önce demiryolu geçidine üstgeçit taleplerini iletmek için eylem yapmalarına rağmen sorunlarına bir çözüm bulunamaması dün bir faciaya neden oldu. 1.5 ay önce hediye edilen tekerlekli sandalyesi raylara takılan emekli bir öğretmene tren çarptı.

İzmir’in Yenişehir semtinde, Aliağa-Menderes hafif raylı sistem projesi nedeniyle araç trafiğine kapatılan, ancak üstgeçit yapılmadığı için yayaların kullanmayı sürdürdüğü demiryolundan geçmeye çalışan emekli bir öğretmen yaşamını yitirdi dün... Abdullah Şahin (75), engelli aracının tekerleklerinin raylara takılması üzerine trenin altında kalarak can verdi.
 


Sandalye hediyeydi

Şahin öğretmenin iki ayağı yaklaşık 6 yıl önce şeker hastalığı yüzünden kesilmişti. Tekerli sandalyeye mahkum olan Şahin’e 1.5 ay önce hayırsever bir işadamı motorlu tekerlekli sandalye hediye etti. O gün, emekli öğretmen arkadaşlarının yanına gitmek için yola çıktı. Aliağa-Menderes hafif raylı sistem projesi nedeniyle araç trafiğine kapatılan, ama üstgeçit yapılmadığı için yayaların kullanmayı sürdürdüğü demiryolundan karşıya geçmek istedi. 

Ancak aracının tekerleklerinden biri raylara takıldı. Çok çabaladı ama bir türlü raylardan kurtulmayı başaramadı. Bu sırada İzmir- Nazilli seferini yapan makinist Sami Başbekleyen yönetimindeki yolcu treni emekli öğretmene çarptı. Üç çocuk babası olduğu öğrenilen Şahin, olay yerinde yaşamını yitirdi. Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan makinist Başbekleyen, Şahin’i görünce frene bastığını, ancak 15 metre sonra durabildiğini söyledi.


Geçit yerine merdiven

Üstgeçit çağrılarına yanıt bulamayan mahalle sakinleri demiryolundan geçmek için böyle tehlikeli çözümler üretiyordu!..


Azrail geliyorum demişti!

Emekli öğretmenin acı sonu çok önceden ‘geliyorum’ dedi aslında. Bir ay önce rayların üzerinde toplanan mahalle sakinleri, üstgeçit isteyerek eylem yapmış ama sonuç alamamıştı. Şahin öğretmenin kaza yerinde hayatını kaybetmesinin ardından bölgede tekrar toplanan mahalle sakinleri yaşananlara isyan etti. Yenidoğan Mahalle Muhtarı Tekin Düz, üstgeçidin proje halinde olduğunu, ama hızlandırılarak bir an önce açılmasını beklediklerini söyledi. Vatandaşlar da raylarda başka acıların yaşanmasını istemediklerini dile getirdi.





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