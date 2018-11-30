Tekerlekli sandalyedeki engelli, polisin yardımıyla abdest aldı

Mustafa TURAPOĞLU- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- ANKARA\'da bedensel engelli İrfan Güralan (27), tekerlekli sandalyeyle cuma namazı kılmak için geldiği camide, polis memuru Muhammed Taha Terzi’nin (28) yardımıyla abdest alarak, namazını kıldı.

Altındağ ilçesinde oturan ve mendil satarak geçimini sağlayan bedensel engelli İrfan Güralan, cuma namazını kılmak için tekerlekli sandalyesiyle Ulus\'taki Hacı Bayram Camii\'ne geldi. Yağmur altında tekerlekli sandalyesinden cami avlusundaki çeşmeye ulaşarak abdest almak isteyen Güralan, zorluk yaşayınca polis memuru Muhammed Taha Terzi\'den yardım istedi. AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki\'nin aynı camiye cuma namazı kılmak için gelecek olması nedeniyle güvenlik önlemi alan Çevik Kuvvet Müdürlüğü ekiplerinde görevli Terzi, bu isteğe kayıtsız kalmadı. Polis memuru, elindeki karton bardağa doldurduğu suyu Güralan\'ın ellerine ve kollarına dökerek abdest almasına yardım etti. Terzi, eliyle Güralan\'ın ayakkabılarının üzerine de ‘mesh etmek’ suretiyle abdesti tamamlamasını sağladı.

Terzi’nin davranışı, çevredekilerin takdirini topladı. Güralan, polis memuruna teşekkür ettikten sonra cuma namazını kılmak için camiye girdi.



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