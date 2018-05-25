Tekerlekli sandalyede tenis heyecanı

Yaşar ANTER / BODRUM, (DHA) - BODRUM\'DA 3 gün önce başlayan Tekerlekli Sandalye Türkiye Tenis Şampiyonası büyük heyecana sahne oldu. Ortakent Yahşi Bahar Festivali (OYFEST) kapsamında ikinci kez gerçekleştirilen şampiyonaya 24 ilden 35 tekerlekli sandalye tenisçisi katıldı. Final müsabakaları sonrası küçüklerde Uğur Altınel, çift kadınlarda Ebru Bulgurcu-Nurşen Şen, çift erkeklerde Hakan Güngör-Turan Akalın, tek kadınlarda Büşra Ün ve tek erkeklerde Hakan Güngör birinci oldu. Dereceye girenlere kupa ve madalyaları törenle verildi. Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, törende, \"Sizler asla engelli değilsiniz aksine bugün verdiğiniz bu mücadelelerle engelleri aştığınızı çoktan gösterdiniz. Asıl engelli olmak umutsuzluğa kapılmaktır, her an engelli olabilecek biz bireylere umut aşıladığınız ve örnek olduğunuz için teşekkür ederim\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Final maçlarından görüntü

- Kaymakam konuşması

- Kupa ve ödül töreninden genel detay görüntüler

(FOTOĞRAFLI)