Cüneyt ÖZFİDAN / ZONGULDAK,(DHA) -

Zonguldak\'ta Kozlu Taşkömürüspor U16 takımı Teknik Direktörü Turgay Yavuz, Elvanpazarcıkspor ile oynanan maçına alçılı ayağıyla tekerlekli sandalyede çıktı.

Zonguldak U16 Ligi\'nde mücadele eden Kozlu Taşkömürüspor Teknik Direktörü Turgay Yavuz, geçen hafta sol ayağındaki kemik çıkmasından dolayı ameliyat oldu. Ayağı alçıya alınan Yavuz, futbolcularını dün oynanan Elvanpazarcıkspor maçında yalnız bırakmadı. Yavuz, alçılı ayağıyla tekerlekli sandalyede takımının başına geçti. Maç boyunca tekerlik sandalyesinde yerinde duramayan Yavuz, oyuncularına taktik verdi. Maçı Kozlu Taşkömürüspor 2-1 kazandı. Oyuncular galibiyeti hocaları Turgay Yavuz’a armağan etti.

\"ÇOCUKLARIMI YALNIZ BIRAKMAK İSTEMEDİM\"

Teknik direktör Turgay Yavuz, oyuncuları yalnız bırakmamak için tekerlekli sandalye ile yedek kulübesindeki yerini aldığını belirterek, \"Ayağımda bir kemik çıkması vardı. Bir ameliyat oldum. Ayağımda lifte bir değişiklik yapılarak, kemik nakli ve protez takıldı. 2 ay ayağımı yere basmamam gerekiyor. Ama ben yerimde duramadım. Çocuklarımı yalnız bırakmak istemedim. İnşallah bir an önce iyileşerek sağlığıma kavuşacağım, yine gençlerle birlikte yeni zaferler kazanacağız\" dedi.

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