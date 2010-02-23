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Kültür-Sanat

Tekerlekli sandalyede bale

Antalya'da, engelli bireyler, 'Engel-sizsiniz' etkinliğinde buluşacak. Türkiye'nin ilk tekerlekli sandalye bale topluluğu da bir gösteri yapacak.

23 Şubat 2010 02:00

T24 - Antalya'da, engelli bireyler, 'Engel-sizsiniz' etkinliğinde buluşacak. Türkiye'nin ilk tekerlekli sandalye bale topluluğu da bir gösteri yapacak. 

 

 

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Akaydın'ın eşi Dr. Günseli Akaydın'ın başkanlığını yürüttüğü Antalya Gönüllüleri Derneği Kültür ve Sanat Birimi ile Engelliler Birimi ortak bir sanat projesi hazırladı.

Projeye göre, çeşitli engel gruplarındaki çocuk ve gençler 'Engel-sizsiniz'' adlı etkinlikte buluşacak. Etkinlik kapsamında işitme ve zihinsel engelli çocuklar kolbastı oynayacak, down sendromlu çocuklar hiphop dans gösterisi yapacak. Görme ve işitme engelli gençler de enstrüman çalacak.

Türkiye'de ilk defa tekerlekli sandalyede bale topluluğu gösteri sunacak. 28 Şubat Pazar günü saat 14.00'de Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek 63 engelli bireyin katılacağı etkinliğin geliri de yine engelli bireyler için harcanacak.


Devrim Demirel sahneye koyacak

Antalya Gönüllüleri Derneği Kültür ve Sanat Birimi Başkanı Selen Demirel ile Antalya Devlet Opera ve Balesi'nde tenor olarak görev yapan eşi Devrim Demirel'in sahneye koyacağı etkinlikte, tekerlekli sandalyede bale yapacak bedensel engelli grubun Cafe Anatolia'nın September Storm adlı eseri eşliğinde dans edeceğini belirtti.

 

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