Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde ilk hafta tamamlandı

Bağcılar Belediyesi galibiyetle başladı



İSTANBUL,(DHA)-



2018-2019 Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi’nin açılış maçında Bağcılar Belediyesi, Altınordu Belediyesi’ni 63-60 mağlup etti.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi 2018-2019 sezonu hafta sonu oynanan maçlarla başladı. 2014 yılında namağlup olarak çıktığı Süper Lig’de mücadele eden Bağcılar Belediyesi, dün Bağcılar Olimpik Spor Salonu’nda Altınordu Belediyesi’yle karşılaştı. Devreyi 33-29 önde kapatan Altınordu ikinci yarıda üstünlüğünü koruyamadı ve 63-60\'luk skorla Bağcılar Belediyesi\'ne yenildi. İlk hafta sonunda Bağcılar ligde 6\'ncı, Altınordu ise 7\'nci sırada yer aldı.

\"AYNI BAŞARININ DEVAM EDECEĞİNE İNANIYORUM\"

Oyuncuları tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Zor bir ligde dev rakiplere karşı güzel bir mücadele veren sporcularımızla gurur duyuyorum. Bundan sonraki maçlarda da aynı başarının devam edeceğine inanıyorum” dedi.

Takım koçu Emrah Elban ise, desteklerinden dolayı Çağırıcı’ya teşekkür ederken, takım kaptanı Ali Alu da, “Bu maça inanarak çıktık. İlk yarıyı geride kapatmamıza rağmen takım ruhunu kaybetmedik. İkinci yarı iyi bir oyunla maçı kazandık, takım olarak çok mutluyuz\" diye konuştu.

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