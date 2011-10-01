-Tekelioğlu AA'nın Avrupa Bülteni'ni değerlendirdi TBMM (A.A) - 01.10.2011 - TBMM AB Uyum Komisyonu Başkanı Mehmet Tekelioğlu, Anadolu Ajansının Avrupa Bülteni'nin ''Kanaatleri etkileyen unsurların ortaya çıkarılmasında hayati bir görev yapacağını'' söyledi. Tekelioğlu, AA'nın ''Avrupa Bülteni'' ile ilgili soruları yanıtladı. TBMM AB Uyum Komisyonu Başkanı Tekelioğlu, ''AA, haberciliğin her alanında birinci olmak zorunda. İmkanları, konumu ve doğurduğu beklenti ajansı buna mecbur ediyor'' dedi. Avrupa Bülteni'nin, AA'nın kendinden bekleneni yerine getirmek için çalıştığını gösterdiğini belirten Tekelioğlu, bu güzel gayretin çok faydalı sonuçlar doğuracağını umduğunu dile getirdi. Tekelioğlu, şunları kaydetti: ''Avrupa Birliği maceramızın, habercilik anlamında iki boyutu var: Türkiye ve Avrupa kamuoyu. Türkiye'de olup bitenlerin Avrupa'ya aktarılması ne kadar önemliyse Avrupa'da olup bitenlerin Türkiye'ye aktarılması da o kadar önemli. Kanaatleri etkileyen unsurların ortaya çıkarılmasında bültenin hayati bir görev yapacağını biliyoruz. Avrupa Birliği hedefimiz hiç şaşmadan devam ediyor. Ortada bazı sıkıntılar yok değil. Müzakerelerin aksıyor gözükmesi bütünüyle siyasi sebeplerden kaynaklanıyor. Türkiye, AB'yi bir barış projesi olarak görmek istiyor. AB standartlarının insanlığın ortak malı olduğuna inanıyor. Bu standartların oluşmasında geçmiş bütün medeniyetlerin katkısı olduğu su götürmez bir gerçektir. Madem bu standartlar iyidir, o halde bize düşen ısrarla bu standartlara uymak için gayret göstermektir. Müzakerelerin başlayıp başlamaması ayrı bir iştir. Sahip olduğu potansiyel gösteriyor ki Türkiye, yakın bir zamanda birçok AB üyesi ülkeden daha iyi bir duruma gelecektir. İşte bunları kamuoyuna yansıtacak Avrupa Bülteni, çok önemli bir işleve sahip olacaktır. Ülkemizin bu yüksek potansiyelini AB üyesi ülkelerin kamuoyuna iletmekle, hem Avrupadaki vatandaşlarımızın kendilerine olan güvenleri artacak hem de Avrupalılar Türkiye'nin durumunu yakından ve doğru bir şekilde takip etmiş olacaklardır.'' Avrupa Bülteni'nin kendisinden bekleneni verebilmesinin, konuyla ilgili kişi ve kurumların da desteğiyle mümkün olacağını belirten Tekelioğlu, AB Uyum Komisyonunun Avrupa Bülteni'nin gönüllü takipçileri ve destekçileri arasında ilk sıralarda olmaya gayret edeceğini söyledi.