Tekel Müzesi harap halde!

Kültür Bakanlığı'nın restore etme maksadıyla aldığı Tekel Müzesi'nin binası harabe, eserleri ise yağmalanmış halde.



İstanbul Paşalimanı'nda 12 bin metrekare alanda oluşturulan ve Osmanlı Devleti'nden bugüne gelen "Tekel Müzesi", istanbul'u 2010 Avrupa Başkenti'ne hazırlayan Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ihanetine uğradı. Tercüman'ın haberine göre Bakan Ertuğrul Günay'ın "Tam destek veriyoruz. Restorasyonuna hız kazandıracağız" dediği 200 yıllık müze, bugün bir döneme tanıklık etmiş eşyalarıyla harabeye dönmüş vaziyette. Aslında her şey, 9 yıl öncesinde başladı. 1999 yılında olası deprem etkileri de dikkate alınarak restore edilen bu tarihi bina, Tekel Genel Müdürlüğümün 1999 yılında gerçekleştirdiği bir ihaleyle Kamer İnşaat Tic. San. ve Ltd. Şti yükleniriliğinde Dr. Mimar Halil Onur tarafından Tekel Müzesi ve Kültür Merkezi olarak projelendirildi. 6 bölümden oluşan kompleksin güney cephesindeki 3 bolümü Kültür Merkezi, kuzeydeki 3 bölümü ise Müze ve Sanat Galerisi olarak projelendirildi. Kuzeydeki 3 bölümün üst katlan müze salonlarına ayrıldı. Türkiye'nin dörtbir yanından getirilen 6 bini aşkın tarihi eşya, konusunun uzmanlarıyla temizlenip, eksik parçalan aslına uygun şekilde tamamlandı.



Eşyalar bakımsız



Asırlık içki pompaları, su dislilc cihazının, likör imbiklerinin, el tulumbaları ve ünlü ressamların tablolarının bulunduğu eşyaların toplandığı müze, ihaleyi kazanan firmanın titiz çalışmaları sonucunda 5 ayda mükemmel bir müze haline geldi. Müzenin fonksiyonlarının eksiksiz yerine getirilebilmesi için bina, malzemelerinin tümüyle Bakanlığı'a devredildi. Müzeyi 2010 Avrupa Başkenti istanbul'a kazandıracak Bakanlık, ne yazık ki tarihe büyük saygısızlık ederek tarihi binayı harabeye döndürmeyi başardı! Gazeteniz Ter-cüman'ın kapılarım araladığı bina, şu anda yalnızlığına terk edilmiş durumda. Kültür Bakanlığı İstanbul Rölcvc ve Anıtlar Müdürlüğümün elindeki müzede şimdi Osmanlı'ya tanıklık etmiş binlerce eşya, virane biçimde sergilenmeyi bekliyor.



Günay restore etme sözü vermişti



Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, 2010 Avrupa Başkenti statüsünü hazırladığı İstanbul'daki Tekel Müzesi'nin de içinde bulunduğu planını şöyle anlatmıştı. "Proje kapsamında 2010'a kadar Ayazağa Kültür Merkezi tamamlanacak. Rami Kışlası kültür merkezi olarak geliştirilecek. Avrupa Sanat Evi, kültür merkezine dönüştürülecek, Sütlüce Kültür Merkezi tamamlanacak, Atatürk Kültür Merkezi restore edilecek, Tekel Müzesi restorasyonuna hız verilecek. Türkiye için çok önemli yer tutan ve Tekel'i kuruluşundan bugüne kadar anlatan tarih mirasımızı yaşatanlara ve müzenin oluşumunda katkısı bulunanlara teşekkür ederim." Bakan Günay, ayrıca çalışmalar hakkında bilgi alarak her şeyin yapılacağını söylemişti.