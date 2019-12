Tekel işçisinin protestosu Şahin'i kızdırdı

T24- TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, Adıyaman Valiliğine gelişi sırasında Tekel işçilerinin protestosuyla karşılaştı. Valilik giriş kapısının karşısındaki caddede toplanan işçiler ve Tekgıda-İş Sendikası yöneticileri "aş ekmek yoksa barış da yok", "ekmeğe uzanan eller kırılsın" gibi sloganlar attı. Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Adıyaman'da TEKEL işçilerinin ekmekli protestosu ile karşılanan Mehmet Ali Şahin, 'Bindikleri dalı kesiyorlar' dedi.





Adıyaman programına ilişkin bilgiler verdikten sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şahin’e, bir gazeteci, milletvekili maaşlarına ilişkin görüşleri soruldu.



Milletvekillerinin maaş ve özlük haklarının Anayasa ile belirlendiğini belirten Şahin, şunları kaydetti: "Milletvekillerine, 1982 Anayasası’nın şu anda numarasını hatırlayamadığım maddesine dayanılarak maaş ödeniyor. 1982 Anayasası biliyorsunuz halk oyuna sunuldu ve yüzde 90 oyla kabul edildi. ’Milletvekillerimiz neden yüksek maaş alıyor’ diye soracaksanız, bunun kararını yüzde 90 halkımız verdi." Soruyu soran gazeteciye, "Siz basın mensubusunuz değil mi?" diye soran Şahin, "Ulusal bir gazetede ya da televizyonda genel yayın yönetmeninizin kaç para maaş aldığını öğrenin, ondan sonra milletvekillerinin kaç lira maaş aldığıyla kıyaslayan, tamam mı?" dedi.



Milletvekillerinin, aldıkları maaşı yine vatandaşı ağırlamak, çalışmak, seçim bölgelerine gitmek için kullandıklarını ifade eden Şahin, şöyle devam etti: "Siz arzu edersiniz ki milletvekillerimiz her hafta Adıyaman’a gelsinler, halkın arasında olsunlar. Milletvekili arkadaşlarımızın Ankara’dan buraya her hafta geldiğini düşünün. Bütün bu masrafları kendi ceplerinden yapacaklardır. Ben milletvekili arkadaşlarımın Ankara’da her gün onlarca misafiri olduğunu da biliyorum. Bu arkadaşlarımız misafirlerini mutlaka ağırlayacaklardır.



Misafirler Ankara’da kalacaktır, otel paralarını verecektir. Onların günlük ihtiyaçlarını karşılayacaktır. Bütün bunları üst üste koyduğunuzda milletvekillerinin aldığı maaş yine vatandaşın ağırlanmasına yansımaktadır. Ben onu gayet iyi biliyorum.



Diğer ülkelerle kıyasladığımızda, komşu ülkelerimizin parlamentoları var, ben Meclis Başkanı olarak ziyaret ediyorum, onlara da soruyorum, ’nedir bu durum sizde diye’. Bizim milletvekili arkadaşlarımızın almış oldukları ücretler, diğer ülkelerin milletvekillerinin aldığı ücretlerin üzerinde değil. O bakımdan ’işte asgari ücretle çalışan şu kadar alıyor, milletvekili de o kadar alsın’ derseniz, milletvekili arkadaşımız ne gelen misafirini ağırlayabilir ne seçim bölgesine gelebilir." Şahin, üzerinde sorumluluk olan kişilerin yükünün de ağır olduğunu belirtti.



-TEKEL İŞÇİLERİNİN PROTESTOSU-

TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, Adıyaman Valiliğine gelişi sırasında Tekel işçilerinin protestosuyla karşılaştı. Valilik giriş kapısının karşısındaki caddede toplanan işçiler ve Tekgıda-İş Sendikası yöneticileri "aş ekmek yoksa barış da yok", "ekmeğe uzanan eller kırılsın" gibi sloganlar attı.



Tekel işçileri, Mehmet Ali Şahin, Valilikten ayrılırken de protestolarını sürdürdü. Grubun bulunduğu yerden, Şahin’in otomobilinin de bulunduğu araç konvoyuna atılan bir yumurta kaldırıma düştü.