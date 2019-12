TEKEL işçilerine Dünya'dan destek!

T24 - Ankara AKP Merkez Binası önünde eylem gerçekleştiren TEKEL işçileri gözaltına alındı. 15 Aralık 2009 günü başlayan eylemlerinin 25. gününde de direnişlerini sürdüren TEKEL işçilerine dünyanın 93 ülkesinden de destek geldi. TEKEL işçilerine destek geçtiğimiz hafta amacıyla cuma günleri işe bir saat geç başlayacağını açıklayan Türk-İş sendikası üyeleri bugün de işlerine 1 saat geç başladı. Petrol-İş sendikasına bağlı üyelerde TPAO Genel Müdürlük binası önünde toplanarak TEKEL işçilerine destek verdi.



Bugün (8 Ocak 2010) sabah saatlerinde AKP'nin Ankara'da bulunan merkez binası önünde bir grup TEKEL işçisi eylem gerçekleştirdi.



Eylem sırasında bölgede bulunan polisler, işçilerin dağılması için 3 kez anons yaptı. İşçilerin yapılan anonslara rağmen dağılmaması üzerine, işçilere müdahele eden güvenlik güçleri gözaltına aldıkları işçileri plastik kelepçeyle kelepçelemesi ve sert müdahelede bulunmaması dikkat çekti.



Dünya işçileri 'TEKEL' için birleşti



Taleplerinin kabul edilmesi için 25 gündür eylem yapan Tekel işçilerine, uluslararası destek geldi. 93 ülkede faaliyet gösteren sendika ve kuruluşlar, işçilere destek mesajı gönderdi.



Tekgıda-İş Sendikasının üyesi olduğu Uluslararası Gıda, Tarım ve Turizm İşçileri Sendikası (IUF) ile başlattığı ''Tekel İşçilerine Destek Kampanyası''nın uluslararası alanda duyulmasıyla dünyanın farklı noktalarındaki sendika ve kuruluşlardan destek mesajları gelmeye başladı.



Sendikaya şu ana kadar 93 ülkedeki sendika ve kuruluşlardan 2 bin 730 destek mesajı ulaştı. Destek mesajlarının geldiği ülkeler, dünyanın dört bir yanına dağılıyor.



Bu ülkeler arasında Almanya, Amerika, Arjantin, Arnavutluk, Benin, Bosna Hersek, Burunei Sultanlığı, Cezayir, Endonezya, Ermenistan, Fransa, Hindistan, Hong Kong, İran, Jamaika, Kore, Malezya, Meksika, Nijerya, Nikaragua, Pakistan, Rusya, Ruanda, Suriye, Şili, Tayland, Venezuela, Yeni Zellanda ve Japonya bulunuyor.



Mesaj gönderilen kuruluşlar, emekli örgütlerinden üniversitelere kadar çeşitlilik gösteriyor. Mesaj gönderen sendika ve kuruluşların iş kolları ve faaliyet alanları da bir birinden oldukça ayrılıyor.



Bunlar arasında Amerika Birleşik Çelik İşçileri Sendikası, Avustralya Denizcilik Sendikası, Danimarka Genel İşçiler Sendikası, Filipinler Coca-Cola Sendikaları Birliği, İspanya Eğitim Sendikası, Nepal Telekom İşçileri Sendikası, Yeni Zelanda Okul Öncesi Öğretmenler Derneği yer alıyor.



Tekel işçilerine destek mesajı gönderilen sendika ve kuruluşlardan bazıları ile bunların bulundukları ülkeler şöyle:



ABD: Müzisyenler Federasyonu, Amerika Üniversite Profesörleri Derneği, Asbest İşçileri Sendikası, Uluslararası Makinistler Derneği, Kuzey Amerika Fırın, Şekerleme, Tütün İşçileri Sendikası, Uluslararası İşçi Hakları Forumu, Halk Sağlığı Ağı.

Arjantin: Fırın İşçileri Sendikası.

Avustralya: Finans Sektörü Sendikası, Queensland Öğretmenleri Sendikası, Victoria Medikal Bilim Adamları Derneği.

Ermenistan: Ermenistan Tarım İşçileri Sendikası.

Guatemala: Muz İşçileri Sendikası. -Güney Afrika: Belediye İşçileri Sendikası.

Hollanda: Sağlık Sektörü Kamu Çalışanları Sendikası.

İngiltere: İngiltere Ulusal İş Stresi Ağı, Üniversite ve Kolej Sendikası.

İran: İşçi Hakları Savunucuları Örgütü. -İskoçya: İskoçya Eğitim Vakfı.

İsrail: İsrail İşçi Sendikası, Genel İşçi Federasyonu.

İsviçre: Küresel İşçi Enstitüsü.

Jamaika: Üniversite ve Yardımcı İşçileri Sendikası.

Japonya: Eğitim İşçileri Sendikası.

Kanada: Kanada Oto İşçileri Sendikası, Wilfrid Laurier Üniversitesi Çalışanları Derneği, Ulusal Çiftçiler Sendikası, Etik Çevre Danışmanlığı, Kanada Posta İşçileri Sendikası, Hastane İşçileri Sendikası, Kanada Kamu Hizmetleri Birliği.

Malezya: Havayolları İşçileri Sendikası.

Peru: Balıkçı Sendikası.

Rusya: Uluslararası Af Örgütü.

Tayland: Kümes Hayvanları İşçileri Hakları Ağı.



Türk-İş üyelerinin '1 saatlik' desteği sürüyor



Türk-İş'e bağlı sendikaların üyeleri, aralık ayında alınan ''sürekli eylem'' kararları çerçevesinde ikinci kez işe 1 saat geç gitme eylemi yaptı. Bornova'daki Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü önüne toplanan işçiler, sloganlar attı.



Türk-İş Genel Başkanı Kumlu, burada yaptığı konuşmada, işçilerin haklarının ihlal edildiğini; İstanbul'da itfaiye, Ankara'da da TEKEL işçilerinin hak ihlallerine karşı mücadele verdiğini belirterek, ''Sadece onlar değil işçiler, memurlar, emeğiyle geçinen herkes bu yangına karşı sesini yükseltiyor. Bugün bir kez daha çalışmama hakkımızı kullanıyoruz. Bu eylemi 15 ve 22 Ocak'ta tekrarlayacağız'' diye konuştu.



Türkiye'de özelleştirmeler ve iş yeri kapatılmalarıyla birlikte işsizler ordusunun her geçen gün daha da büyütüldüğünü savunan Kumlu, şöyle konuştu:



''TEKEL ve itfaiye işçileri başta olmak üzere çalışanların verdiği mücadeleye duyarsız kalınıyor. Bu mücadelenin nedenleri üzerinde durmak yerine 'ideolojiktir' denilerek işin kolayına kaçılıyor. Ekmek mücadelesi için sesini duyurmaya çalışan kardeşlerimize tazyikli su ve biber gazı sıkılıyor, işçi kardeşlerimiz coplanıyor, gözaltına alınıyor. Ülkemizde bunlar ve daha fazlası oluyor. Türkiye'nin her neresinde olursa olsun, hangi iş kolunda, hangi iş yerinde olursa olsun üyelerimizin yaşadığı sorun bizim sorunumuzdur. Kimse bize 'Niçin eylem yapıyorsunuz' diye sitem etmesin. Sitem edenler bizi eyleme mecbur etmesin. Hükümete düşen görev, inadından vazgeçip, taleplerimizi hemen dikkate alarak gereğini yapmaktır.''



İşçiler basın açıklamasanı ardından dağıldı.



Petrol-İş'in eylemi



Türk-İş Başkanlar Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda Petrol-İş üyesi işçiler, sabah TPAO Genel Müdürlük binasının girişinde toplandı.



Petrol-İş Ankara Şube Başkanı Mustafa Özgen, burada yaptığı açıklamada, TEKEL işçilerinin Türkiye'nin gerçek gündeminin açığa çıkmasına katkıda bulunduğunu, Türkiye'nin en önemli sorununun işsizlik ve yoksulluk olduğunu söyledi.



TEKEL işçilerinin mücadelesinin tüm işçiler için yol gösterici olduğunu ifade eden Özgen, bu mücadeleye özellikle örgütlü tüm işçilerin sahip çıkması gerektiğini vurguladı. Bugün TEKEL işçilerinin, itfaiye işçilerinin başına gelenlerin yarın tüm işçilerin başına gelebileceğini dile getiren Özgen, ''TEKEL depolarının 2 yıldır boş olmasının, fabrikalarının satılmasının sorumlusu hükümettir. İdeolojik olan TEKEL işçilerinin eylemi değil, işçileri yan gelip yatmakla suçlamak, asgari ücrete 31 lira zam yapmaktır'' dedi.



TEKEL işçilerine ziyaret



Türk-İş'in ''çalışmama hakkını kullanma'' eylemine katılan sendika üyeleri, destek amacıyla TEKEL işçilerini ziyaret etti.



Türk-İş'e üye sendikaların örgütlü olduğu iş yerlerinde çalışanlar, eylem kapsamında mesaiye bir ila iki saat geç başladı.



Eyleme katılan sendika üyeleri, Türk-İş Genel Merkezi önündeki TEKEL işçilerine destek ziyaretinde bulundu.



Burada Tekgıda-İş sendikası yetkililerince yapılan açıklamada, Türkiye'nin her yerinde Türk-İş'in örgütlü olduğu iş yerlerinde iki saat iş bırakma eylemi yapıldığı belirtildi.



Açıklamada, ''Türkiye'nin 81 ilinden haber geliyor, işçi-memur el ele eylem yapıyor'' denildi.